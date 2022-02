LEAGLEONE: Chceme pomáhat malým a středním zemědělcům

legalTV.cz: Regionální rozdíly v odměňování zaměstnanců

Na schválení má pak šest měsíců, které se ale prodlužují o dobu reakce České republiky. Nové podmínky budou pro zemědělce platit už od prvního ledna 2023. Hostem pořadu Kdo je kdo je poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová.

„Česká republika se rozhodla, že bude redistribuovat poměrně velkou část prostředků pro malé střední podniky na takzvaných 150 hektarů, a že bude redistribuovat až 23 procent. To je signál, že Česká republika chce primárně podpořit tyto malé a střední podniky. Neznamená to, že chce, když to tak řeknu nějakým způsobem diskriminovat, omezovat ty velké, ale říká jasně, že posilovat koncentraci majetku není zdravé,“ říká Šojdrová.

A dodává: „Veřejnost musí vědět, že oni jsou ti, kteří nás živí, mají naši důvěru, proto také ta finanční podpora je velká. My očekáváme, že ji využijí, že ji využijí právě ve prospěch krásné krajiny, zlepšení životních podmínek zvířat, zdravých potravin, dostupných potravin. Já kudy chodím, tak je povzbuzuji a říkám, že my tu důvěru máme a máme příklady dobré praxe.“

