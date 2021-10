Majitel padlé Bohemia Energy Jiří Písařík: z miliardáře milionářem snadno a rychle

„Bylo to nejtěžší rozhodnutí, které jsme museli udělat,“ komentoval konec největšího alternativního dodavatele energií v Česku jeho „otec“ Jiří Písařík.



Milovník koní a rychlých aut, dravý podnikatel i sportovec se narodil před čtyřiačtyřiceti lety v Plzni, kde také vystudoval ekonomii na Západočeské univerzitě. Kariéru začal v poradenské společnosti Rödl & Partner, později působil jako jako obchodní ředitel v české pobočce francouzské energetické firmy Areva.



Kromě byznysu si svoji vrozenou soupeřivost a touhu po výkonech vybíjí ve svém červeném Ferrari, se kterým vyhrál několik vytrvalostních závodů, jezdí na kole a pravidelně se účastní i triatlonových soutěží. Je také fanouškem parkurového skákání, vlastní ranč Horse Park Kamenný dvůr nedaleko Příbrami, jejž před lety koupil od průmyslníka Tomáše Krska, a na něm dvě desítky parkurových koní. Ti jsou ale hlavně pro jeho tři syny.



Urvat co největší kus trhu

Firmu Bohemia Energy založil Jiří Písařík s manželkou Hanou a dalšími společníky 12. října 2005. Jako jedni z prvních se tehdy chopili příležitosti po liberalizaci trhu s energiemi a okamžitě si zajistili licenci pro prodej elektřiny. Prvními zákazníky byly menší a střední podniky, později firma začala monopolním dodavatelům přetahovat i domácnosti. V roce 2009 se vrhla na prodej zemního plynu.

Písaříkovo impérium rostlo, postupně skupovalo menší hráče trhu a brzy se stalo největším přeprodejcem energií v Česku – loni tržby skupiny překročily 23 miliard korun, provozní zisk dosáhl miliardy.



Jenže na příběhu pohádkového úspěchu se v průběhu let obejvilo i pár stínů. Tisíce lidí si stěžovaly na nekalé praktiky podomních a telefonních prodejců, kteří z nich klamavými informacemi i nátlakem mámili podpisy na smlouvy. Písařík se od těchto událostí vždy distancoval, odpovědnost házel na externí firmy a jejich zaměstnance, kteří mu akvizice nových zákazníků zajišťovaly. Firmě se nevyhnuly ani soudní spory s bývalým společníkem nebo pokuty od Energetického regulačního úřadu.



Aby se do budoucna vyhnul spojení s tzv. energošmejdy, nechal vypracovat etický kodex a loni se se zhruba tuctem dalších dodavatelů přihlásil k deklaraci na ochranu zákazníků proti těmto praktikám. Na upřímnosti postavil i zmíněnou reklamní kampaň s heslem „Nic na vás nehrajeme“, která posbírala několik marketingových ocenění.



Kritizované obchodní strategie

Nyní, 13. října 2021, téměř na den přesně po šestnácti letech, firma hodila ručník do ringu. Tak jako již několik tuzemských i zahraničních dodavatelů doplatila na prudký růst cen energií na velkoobchodních trzích. Respektive na to, že spekulovala na jejich pokles a elektřinu a plyn pro své zákazníky nenakoupila včas.

Sám Písařík přitom v minulosti podobné obchodní strategie kritizoval. „Zapomnělo se, že energie jsou tržní komodity a že jejich ceny mohou vyrůst. Spousta obchodníků situaci neodhadla a teď jsou zaskočeni. Věřili, že čím později nakoupí, tím pro ně lépe. Pro nás není cílem snažit se vydělat maximum možného a podstupovat neúnosné riziko,“ tvrdil před necelými třemi lety v rozhovoru pro Lidovky.cz.



Skupina, jež obhospodařovala v Česku zhruba 900 tisíc odběrných míst a dalších více než 300 tisíc na Slovensku prostřednictvím dceřiné firmy Slovakia Energy, ukončila v obou zemích činnost a požádala příslušné úřady o odejmutí licencí na obchod s energiemi.



Právě na Slovensku, kde firma oznámila konec byznysu již 30. září, se do Písaříka pustil tamní ministr hospodářství Richard Sulík (SaS). Jeho společnost označil za „zkrachovance“. „Tato firma se chová velmi nekorektně. Třináct let slušně vydělávali. Dokud jim to šlo, slovenský trh dojili. Teď najednou zjistili, že by byli jeden rok ve ztrátě, tak to tady rovnou zabalili. To je něco hnusného,“ prohlásil v uplynulém týdnu Sulík.



Dlužno ovšem dodat, že firma nekrachuje. Alespoň zatím. „Pro utlumení činnosti jsme se rozhodli právě z důvodu, aby k insolvenci nedošlo a my mohli vyrovnat veškeré závazky. Chceme všechny zákazníky ujistit, že jim budou vráceny všechny přeplatky,“ píše Písařík v pátečním prohlášení.



„Pokud v Bohemia Energy vše ukončili plošně a žádná aktiva nevyvedli ven, je to na české poměry docela dobrý konec a asi by si zasloužili i určitý kredit. Děly se tu i horší věci,“ okomentoval současné dění pro časopis Forbes Jan Palaščák, zakladatel investičního fondu Amper Asset Management a startupu Amper Meteo. Právě jeho firmu Amper Market koupila Bohemia Energy a začlenila do svého portfolia před třemi lety.



Naposledy mezi boháči?

Jiří Písařík se již před lety zařadil po bok nejbohatších Čechů. V pořadí miliardářů, jež každoročně sestavuje časopis Forbes a které shodou okolností vyšlo jen týden před pádem Bohemia Energy, obsadil 37. příčku s odhadovaným majetkem 8,3 miliardy korun. Do toho je ovšem započítána ještě i hodnota celé skupiny, která nyní spadla prakticky k nule.



Kromě ní vlastní jmění v hodnotě asi půl miliardy korun. Většinou se jedná o nemovitý majetek, jako je už zmíněný jezdecký areál nebo vila na Mallorce, kde manželé Písaříkovi během pandemie často pobývají.

Do miliardářského žebříčku se Písařík poprvé probojoval v roce 2016, a to hned na 24. místo. Letos se v něm objevil, alespoň na nějakou dobu, zřejmě naposledy.