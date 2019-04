Česká televize nebude minimálně do roku 2021 žádat zvýšení poplatku

Praha Česká televize nebude pro stávající rozsah poskytovaných služeb minimálně do roku 2021 požadovat úpravu výše koncesionářského poplatku. Posledních deset let je v nezměněné výši 135 korun, jeho reálná hodnota je ale vzhledem k růstu cen o 24 Kč nižší. V rozhovoru to řekl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„Říkám to opakovaně a na mnoha platformách, otázka financování médií veřejné služby je v rukách zákonodárců. Je na nich, aby stanovili šíři veřejné služby, která má být společnosti poskytována, a pak zajistili její adekvátní financování,“ řekl Dvořák.



Česká televize dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Je přitom podle Dvořáka vázána takzvanými dlouhodobými plány, které jsou koncipovány na pět let. Schvaluje je rada ČT, stejně jako roční rozpočet. Loni ČT proti plánu snížila výdaje o 250 milionů Kč.

„Sice zatím dokážeme vyrábět stejný objem původní tvorby jako v předchozích letech, ale narážíme na růst cen všech vstupů, ovlivňuje nás vývoj pracovního trhu a tlak na zvyšování mezd a reálná hodnota televizního poplatku,“ podotkl Dvořák.

Budoucí hospodaření ČT může ovlivnit také omezení vracené DPH. V současnosti je schválena novela, která až do ukončení digitalizace v roce 2021 zajišťuje postup jako dosud, tedy bez výpadku financí omezením odpočtu DPH. V opačném případě by ČT přišla o 350 až 400 milionů Kč ročně, které nyní využívá právě na financování investic do přechodu na nový standard pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T2.

Náklady na DVB-T2 odhadované celkem na 1,4 miliardy Kč musí ČT hradit z vlastních zdrojů. Má sice naději na úhradu výstavby a provozu přechodové sítě. Její výše ale není jasná, protože se vede notifikační řízení s Evropskou komisí.

„V současnosti tedy musíme náklady hradit z vlastních zdrojů. Kdybychom dostali kompenzaci v plné výši, tak nám pokryje stejně jen čtvrtinu celkových nákladů na projekt DVB-T2. Vedle výstavby a provozu sítě totiž musíme v souvislosti s přechodem provést do konce roku 2021 rozsáhlé technologické změny celé televizní výroby. Na tento mimořádně nákladný projekt se žádné kompenzace nevztahují,“ uzavřel Dvořák.

Přechod na DVB-T2 je nutný kvůli potřebě uvolnit část televizního pásma 700 MHz pro mobilní sítě. DVB-T2 je na frekvence méně náročné než DVB-T a umožňuje zároveň kvalitnější příjem.