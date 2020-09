Ekologičtí aktivisté v Británii narušili distribuci novin. Policie zadržela více než 70 lidí

Londýn Britská policie v sobotu zadržela více než 70 ekologických aktivistů, kteří zablokovali dvě tiskárny a narušili distribuci některých celostátních novin. Informovala o tom agentura AP. Aktivisté uvedli, že cílem protestu bylo poukázat na pochybení novin při informování o ekologických a klimatických problémech.

Terčem blokády aktivistů ze skupiny Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) byly tiskárny v britských městech Broxbourne a Knowsley, které vlastní společnost Newsprinters mediálního magnáta Ruperta Murdocha. Tisknou se v nich Murdochovy noviny The Sun a The Times i listy The Daily Telegraph, Daily Mail a Financial Times.



Skupina Extinction Rebellion obvinila novinové společnosti, že neposkytují přesné informace o „klimatickém a ekologickém stavu nouze“ a že upravují pravdu tak, aby vyhovovala jejich vlastním potřebám.

Společnost Newsprinters protest označila za „útok na veškerý svobodný tisk“. Podle britského premiéra Borise Johnsona je „zcela nepřijatelné snažit se takovýmto způsobem omezit přístup veřejnosti ke zpravodajství“.

Policie oznámila, že v sobotu ráno zadržela 42 demonstrantů v Broxbourne a 30 demonstrantů v Knowsley. Skupina Extinction Rebellion uvedla, že ostatní demonstranti protest hodinu před polednem ukončili. Akce byla součástí protestního týdne Extinction Rebellion v Británii.

Hnutí vzniklo v roce 2018 právě v Británii a jeho protesty za ochranu klimatu se následně rozšířily do celého světa včetně Česka.