90 zatčených ekologických aktivistů v Londýně, protest měl tisíce účastníků

Aktivisté prošli centrem metropole s transparenty, na nichž byly nápisy jako „Nemáme žádnou náhradní planetu“ nebo „Chceme žít“, napsala agentura AP. Pak zablokovali silnice u parlamentu a policie zatýkala zejména ty z nich, kteří na nich seděli či leželi a bránili dopravě.



„Ano, jsme uprostřed pandemie, ale tohle riziko už umíme zvládat. Toto je ale větší hrozba,“ uvedla zástupkyně hnutí Sarah Lunnonová s odkazem na globální změny klimatu a z nich vyplývající nebezpečí pro společnost. „Neschopnost tuto věc řešit bude mít katastrofické dopady na naši budoucnost a na příští generace,“ dodala.

Protesty Exctinction Rebellion se v úterý konaly také v Manchesteru a Cardiffu.

Extinction Rebellion activists gather in Parliament Square as they hold 10 days of protests in London pic.twitter.com/r7i0VAQqw4