VIDEO: ‚Horší než noční můra.‘ U Mauricia umírají delfíni, dle ekologa páchnou olejem, který unikl z lodi

Loď MV Wakashio narazila do korálového útesu nedaleko pobřeží Mauriciu 25. července. Ropa se z havarovaného plavidla začala šířit do okolních vod 6. srpna, kvůli čemuž mauricijská vláda následující den vyhlásila stav ekologické nouze. V polovině srpna se pak loď rozlomila vedví. Rozlehlou oblast, kterou obývají ohrožené druhy korálů, ryb a dalších živočichů a rostlin, znečistilo asi 1000 tun paliva. Přibližně tři tisíce tun pohonné hmoty, které v nádržích na palubě zbyly, se s pomocí odborníků podařilo odčerpat.



Dolphins are reportedly washing up on the beaches of #Mauritius  this environmental disaster continues to break hearts but never souls. #MauritiusOilSpill #Dolphins pic.twitter.com/4SX8TyYsgO