Po Bejrútu budí strach tankery u Jemenu a Mauricia. Rozpadnout se mohou kdykoliv, přineslo by to katastrofu

HUDAJDÁ/PRAHA Ničivá exploze v Bejrútu ukázala, jak tragicky může skončit nedbalost ze strany úřadů a vedení státu. Nyní hrozí, že se bude podobný scénář opakovat znovu - v případě dvou nákladních lodí v Indickém oceánu a Rudém moři, které se mohou každou chvílí rozpadnout a způsobit nedozírnou škodu mořskému ekosystému.

Do lodi MV Wakashio naráží vysoké vlny a silný vítr. Japonské plavidlo se před dvěma týdny zaseklo na korálovém útesu nedaleko ostrova Mauricius a od té doby se do místních modrých vod a chráněných korálových lagun rozlily stovky tun paliva. „Čekáme to nejhorší,” říká pro Washington Post Jean Hugues Gardenne, pracovník environmentální organizace Mauritian Wildlife Foundation. „Na lodi jsou vidět opravdu velké praskliny. Zřejmě se každou chvílí zlomí na dva kusy, zbývají maximálně dva dny,” popisuje Gardenne. Ropné skvrny už dorazily ke břehům ostrova a země v pátek vyhlásila stav ekologické nouze.



Obyvatelé ostrovního státu na znečištěné pobřeží pokládají pytle naplněné slámou a listy cukrové třtiny, někteří si stříhají vlasy, které údajně dobře nasávají olejovité látky, napsal server BBC. Dobrovolníci na plážích zůstávají, i když jim vláda nařídila, ať čištění nechají na místních úřadech.

Na lodi se podle dostupných informací stále nachází asi 2500 tun pohonných hmot. Z plavidla nyní zbývající palivo opatrně převáží helikoptéry a francouzské lodě nasazené z nedalekého ostrova Réunion. Francie poslala k tankeru armádní loď, vojenský letoun a technické poradce poté, co mauricijský premiér Pravind Jugnauth minulý týden požádal o mezinárodní pomoc s likvidací úniku paliv do oceánu.

K lodi se snaží v posledních dnech dostat i další plavidla, překážkou je ale nepříznivé počasí a vysoké vlny. „Praskliny nyní sahají ke spodku lodi. K místu míří dvě lodě, které palivo z MV Wakashio vypumpují, ale je to velmi těžké,” poznamenal environmentální poradce Sunil Dowarkasing.

V pondělí pak firma Nagashiki Shipping, která uvízlé plavidlo vlastní, sdělila, že dvě lodě se úspěšně napojily na MV Wakashio a probíhá odčerpávání paliva. „Hlavním cílem je omezit důsledky úniku a ochránit prostředí,” sdělil mluvčí firmy. Výkonný viceprezident společnosti Akihiko Ono se minulý týden na tiskové konferenci omluvil za potíže a dodal, že na místo pošle šestičlenný tým expertů.

Tlak nyní roste na premiéra Jugnautha, kterého mnozí obyvatelé ostrova obviňují, že situaci začal řešit až příliš pozdě. Opozice a aktivisté také volají po rezignaci ministrů životního prostředí a rybolovu.

Do jemenského tankeru proniká voda

V porovnání s Jemenem je ale Mauricius v řešení ekologické katastrofy velmi aktivní. S ropným tankerem, který kotví zhruba 60 kilometrů od břehů válkou zmítané země a nese náklad asi 1,1 milionu barelů ropy, se zatím neděje nic. Tanker FSO Safer zde stojí již pět let, je zrezivělý a podle zjištění OSN do něj proniká mořská voda.

Podobně jako nedbale uskladněné tuny dusičnanu amonného, které explodovaly v bejrútském přístavu, i ropa na Saferu představuje tikající bombu. Palivo na něm roky spočívalo bez přístupu vzduchu a nyní hrozí riziko masivního výbuchu, který by zdevastoval ekosystém v Rudém moři, přerušil námořní dopravu, a vedl tak k prudkému zvýšení cen jídla i možnému nedostatku pitné vody.

Jemen je přitom už tak jednou z nejchudších arabských zemí a 28 milionů obyvatel se nyní potýká s hladomorem, nemocemi a šířením koronaviru.

Tanker FSO Safer, starý 45 let, kotví u jemenského přístavu Hudajdá, který kontrolují povstalci z řad Húsíů.

OSN se snaží tanker zkontrolovat a případně opravit již roky. Problémem je, že nejbližší přístav Hudajdá, poblíž kterého se takřka padesát let stará loď nachází, kontroluje šíitská povstalecká skupina Húsíů podporovaná Íránem. Ta kontrolu odmítá a snaží se ropu ze Saferu prodat, ačkoli kvůli dlouhému skladování a světovému poklesu její ceny má náklad mnohem nižší hodnotu než v minulosti, píše Washington Post. Povstalci případně chtějí tanker využít při vyjednávání s jemenskou vládou, která má podporu v Saúdské Arábii a Spojených státech.

Tanker byl původně vyrobený v Japonsku v 70. letech a oficiálně patří jemenské vládě. Od roku 2015, kdy povstalci vytlačili vládu z hlavního města San’á, jej nikdo neudržuje.

Mark Lowcock, vrchní humanitární pracovník u OSN, minulý měsíc oznámil, že Húsíové konečně poskytli OSN povolení k návštěvě tankeru, nicméně je otázkou, zda slib dodrží. V minulosti totiž již organizaci povolení jednou dali, den před plánovanou kontrolou akci ale zrušili. Voda přitom již pronikla do strojovny a ke katastrofě může dojít doslova každou chvíli.

„Pokud se situace vymkne kontrole, zasáhne to miliony lidí, kteří si teď prochází největší humanitární krizí na světě,” sdělila novinářům Inger Andersenová, výkonná ředitelka environmentálního programu u OSN. Katastrofa by mohla podle ní zničit ekosystém na desítky let a zasáhnout mnoho dalších zemí. „Neštěstí se dá zcela předejít, pokud budeme jednat rychle,” řekla Andersenová.