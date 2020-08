Ekologická katastrofa v průzračných vodách u Mauricia. Z lodi japonské firmy uniklo již přes 1000 tun paliva

Ministerský předseda ostrovního státu Pravind Jugnauth, který v pátek sdělil, že záchranářským týmům se podařilo prozatím podařilo zastavit únik, v neděli večer uvedl: „Praskliny se zvětšily, situace se zhoršuje.“ Navíc dle něj stále existuje šance, že by se loď mohla rozlomit na dvě části.

Mauricius v pátek vyhlásil stav ekologické nouze. Premiér Jugnauth uvedl, že ostrovní stát nemá prostředky k vyproštění uvázlého plavidla, a požádal o pomoc Francii, které patří sousední ostrov Réunion. Ta pomoc přislíbila a vyslala z Réunionu armádní plavidlo a vojenské letadlo.



„Hluboce se omlouváme za obrovské potíže, které jsme způsobili,“ uvedl výkonný viceprezident společnosti Akihiko Ono na tiskové konferenci v Tokiu. Dodal, že firma udělá „vše, co je v jejích silách, aby tuto záležitost vyřešila“. Podle agentury Reuters se na lodi stále nachází zhruba 2500 tun pohonných hmot.

Japonsko v neděli upřesnilo velikost pomoci, kterou vyšle, a to sice šestičlenný expertní tým.

Plavidlo 25. července najelo na korálový útes v Indickém oceánu a jeho posádka byla evakuována. Z lodě pak začalo unikat palivo v důsledku praskliny v palivové nádrži. Policie se v neděli v rámci vyšetřování nalodila na japonskou firmou vlastněnou loď, aby zabavila lodní deník a černou skříňku.

Fotografie od místních médií ukazují dobrovolníky, kteří sbírají slámu z polí a plní s ní pytle, aby vytvořili barikády před šířící se černou skvrnou. Jiní zase vyrábějí improvizované bariéry z punčoch naplněných vlasy, které si ostříhali, aby se alespoň nějakým způsobem přidali k hromadnému úsilí odvrátit ekologickou katastrofu. Vlasy totiž podle odborníků velmi dobře vstřebávají olejovité látky. Někteří lidé dále čistí ostrovní pláže.

WATCH: Aerial footage shows oil spill near the Indian Ocean island of Mauritius.



The government of Mauritius declared a “state of environmental emergency” late Friday as coastal areas including an island nature reserve face an ecological disaster. https://t.co/bCRj3HNhn4 pic.twitter.com/iJjaskFCc6