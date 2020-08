Microsoft by mohl za čínskou aplikaci TikTok zaplatit až 30 miliard dolarů. Dohoda musí být uzavřena do 15. září

Washington/Peking Americká společnost Microsoft chce jednání s čínským podnikem ByteDance o případné akvizici její aplikace TikTok uzavřít do 15. září, které jako lhůtu stanovil americký prezident Donald Trump. Jestliže se americká softwarová společnost s ByteDance nedohodne, hodlá Trump aplikaci v USA zakázat. Microsoft by mohl za TikTok zaplatit až 30 miliard dolarů (659,4 miliardy Kč), napsal ve středu server CNBC.

Obě strany se na ceně ještě napevno podle CNBC nedohodly. Ta se může pohybovat v rozpětí od deseti do třiceti miliard dolarů. Do vyjednávání je zapojen i americký ministr financí Steve Mnuchin. Trump dříve prohlásil, že transakce musí přinést americkému ministerstvu financí spoustu peněz. Podle CNBC není jasné, jak by taková věc proběhla a zda je vůbec legální.



Microsoft v neděli potvrdil, že s ByteDance jedná o převzetí aktivit TikToku ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandě.

TikTok má v USA podle odhadů zhruba 100 milionů uživatelů. Akvizice by nabídla Microsoftu příležitost stát se velkým konkurentem velkých sociálních médií, jako je Facebook a Snap. Microsoft vlastní profesionální sociální síť LinkedIn.

TikTok (ilustrační foto).

Trump tažení proti TikToku zdůvodňuje obavami, že čínské vlastnictví firmy představuje riziko pro národní bezpečnost, protože čínská vláda tak podle něj může získávat informace o amerických občanech.

TikTok se stává novým ohniskem sporu mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Vztahy mezi USA a Čínou se v posledních letech zhoršily kvůli obchodu, autonomii Hongkongu, kybernetické bezpečnosti a šíření nového koronaviru.