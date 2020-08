Peking nedovolí, aby USA ukradly jakoukoliv čínskou aplikaci, je údajně připraven zasáhnout i ve věci TikToku

Peking/Washington Čína nehodlá akceptovat, aby Spojené státy ukradly jakoukoli čínskou technologickou firmu a je připravena zakročit i ve věci čínské firmy ByteDance a její aplikace TikTok. Napsal to list China Daily, který patří čínské komunistické straně. TikTok je trnem v oku amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož aplikace představuje bezpečnostní riziko. V USA ji chce zakázat, ledaže by se americká softwarová společnost Microsoft dohodla, že americké aktivity od firmy ByteDance odkoupí.

Zakladatel společnosti ByteDance Čang I-ming ve sdělení zaměstnancům v Číně uvedl, že o situaci firmy ve Spojených státech kolují po sociálních sítích nedorozumění. Firma by mohla čelit ještě dalším problémům, protože ve světě se podle něj zvedají protičínské nálady. Jeho komentář přichází v době, kdy firma i on sám byli v čínských sociálních médiích terčem tvrdé kritiky za to, že společnost ByteDance začala jednat s Microsoftem o prodeji svých aktivit v USA. O obsahu Čangova interního dopisu informovala čínská média a jeho autenticitu pak agentuře Reuters potvrdil informovaný zdroj.



Trump dal Microsoftu čas na dohodu do 15. září. Pokud se americký podnik do té doby s firmou ByteDance nedohodne, chce Trump aplikaci TikTok hned potom v USA zakázat. Trump řekl, že kdyby americké aktivity čínského podniku převzal Microsoft, zůstala by osobní data uživatelů v USA, takže by prezident pak už nic nenamítal. Teď má ale obavy, že by data uživatelů v USA mohla zneužít čínská vláda.

K situaci se v pondělí vyjádřil také obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro, který v rozhovoru v televizi CNN navrhl, aby Microsoft své účasti v Číně prodal, jestliže se chystá koupit aplikaci pro sdílení krátkých videí TikTok. „Vyvstává nám tady otázka, zda Microsoft nebude kompromitován. Co kdyby Microsoft své účasti v Číně prodal?“ položil otázku Navarro.

China Daily v úterním vydání píše, že zastrašování čínských technologických firem ze strany Spojených států je výsledkem politiky „Amerika na prvním místě“, kterou prosazuje Trump a která podle Pekingu nemůže mít vítěze. Čína tak nemá jinou možnost, než se podrobit, nebo se v odvětví vyspělých technologií vydat cestou boje kdo s koho, napsal čínský list ve svém úvodníku.

Čína má „hodně možností, jak odpovědět, pokud (Trumpova) administrativa prosadí svůj plán ‚rozbít a vyloupit‘,“ píše list.

Microsoft v pondělí uvedl, že s firmou ByteDance jedná o převzetí některých částí TikTok. Ministr zahraničí Mike Pompeo o víkendu prohlásil, že Trump se chystá zasáhnout proti čínským softwarovým firmám, které čínské vládě zpřístupnily data uživatelů, uvedla agentura Reuters.

List Global Times, za kterým také stojí čínská komunistická vláda, napsal, že způsob, jakým Washington zachází s čínskými podniky ByteDance a Huawei Technologies naznačuje, že Spojené státy se snaží své ekonomické vazby na Čínu zpřetrhat. Čína měla přitom jen omezené možnosti poskytnout těmto firmám ochranu tím, že by sáhla k odvetným opatřením vůči americkým firmám, protože Spojené státy mají technologický náskok a vliv na své spojence, napsal čínský list.