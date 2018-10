Novináři musejí pracovat svobodně bez ohledu na vlastníka, řekl Macron k podílu Křetínského v deníku Le Monde

Bratislava Novináři musejí pracovat svobodně bez ohledu na to, kdo vlastní jejich redakci. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl během páteční návštěvy Bratislavy na novinářský dotaz týkající se vstupu firmy českého podnikatele Daniela Křetínského do akcionářské struktury francouzského deníku Le Monde.

Samotnou zmiňovanou transakci ale Macron odmítl komentovat. Sdružení novinářů listu v pátek vydalo prohlášení, v němž uvedlo, že je změnou vlastníka překvapeno a že bude jeho kroky pečlivě sledovat.

Je samozřejmé, že musíme dávat pozor na svobodu tisku a novinářů. Musíme dávat pozor, komu skládají novináři účty. Novináři musejí pracovat svobodně bez ohledu na to, komu jejich redakce patří, poznamenal Macron.

Zdůraznil, že v konkrétním případě mu nepřísluší vyjadřovat se k osobě investora, pokud ten dodržuje zákon. Zároveň řekl, že evropští investoři mohou svobodně podnikat.

Jeden ze spolumajitelů listu Le Monde, francouzský bankéř Matthieu Pigasse, prodal Křetínského firmě Czech Media Invest (CMI) 49procentní podíl v holdingu Le Nouveau Monde. Jeho prostřednictvím spoluvlastní skupinu Le Monde, která list vydává. Transakce byla oznámena tento týden.

„Sdružení novinářů Le Monde bude pozorně sledovat probíhající operace a jejich dopad na redakční nezávislost a na obraz Le Monde,“ uvedli novináři pracující pro francouzský list v pátek vydaném prohlášení, podle něhož náhle ohlášená změna byla pro redakci překvapením.