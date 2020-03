Operátoři poslali další 150 000 zpráv Čechům v zemích, kde se vyskytuje koronavirus

PRAHA Mobilní operátoři ve čtvrtek rozeslali varovné SMS dalším 150.000 Čechům, kteří se nacházejí v zemích zasažených novým typem koronaviru. Nejvíce zpráv, celkem 112 500 mířilo Čechům v Německu, do Itálie směřovalo 16 500 mobilních varování, do Francie 11.500 SMS a do Španělska 8500. Do Asie směřovalo 1300 SMS. Oznámila to dnes Asociace provozovatelů mobilních sítí.

Na pokračování rozesílání zpráv se dohodlo s operátory ministerstvo zdravotnictví (MZCR). „Distribuce SMS bude fungovat na týdenní bázi, kdy každý čtvrtek budou oslovení čeští občané v těch zemích, které ministerstvo vyhodnotí jako rizikové. Současně všichni občané, kteří se vracejí do ČR, obdrží při překročení hranice, kdy se jejich telefon přihlásí zpět do domácí sítě, informační SMS s pokyny, jak postupovat v případě zdravotních obtíží,“ uvedl výkonný ředitel asociace Jiří Grund.

Koronavirus dorazil už i na Slovensko. Nákaza se nově objevila i ve Vatikánu či Srbsku Rozesílku na základě požadavku ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zajišťují zdarma ve svých sítí všichni hlavní čeští mobilní operátoři T-Mobile, O2 a Vodafone. „Za uplynulý týden jsme poslali přes 300.000 SMS lidem v zasažených zemích i těm, kteří se vrátili odkudkoli ze zahraničí. Jedna SMS v informačních a reklamních kampaních standardně stojí zhruba tři Kč, podobná aktivita by tedy vyšla zatím zhruba na milion korun. Protože chápeme závažnost situace i přínos sdělení, rozhodli jsme se SMS pro ministerstvo zdravotnictví rozeslat bezplatně,“ uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Odeslány byly dva druhy SMS. První z nich směřovala do zemí, které ministerstvo vyhodnotilo jako celosvětově nejvíce rizikové. Šlo o Írán a Jižní Koreu, do kterých bylo posláno 500 SMS ve znění: „Sdělení MZCR: Dovoluji si Vás požádat o spolupráci ve věci ochrany zdraví občanů ČR. Po Vašem návratu z Íránu/Jižní Koreje zůstaňte prosím v případě jakýchkoliv zdravotních problémů v domácí karanténě a co nejdříve kontaktujte telefonicky místní hygienickou stanici (přímo nebo přes linku 112). Tato informace se vztahuje i na cestující, kteří ve výše uvedených zemích pouze přestupovali na další letecké spoje. Ministr zdravotnictví ČR.“ Druhá SMS odešla do ostatních zemí Asie a Evropy: „Sdělení MZCR: Dobrý den, cestujete-li do země se zvýšeným výskytem koronaviru (aktuální přehled na www.mzcr.cz), dodržujte pokyny daného státu a nezapomeňte na doporučení uvedená na webu MZČR. Děkuji. Ministr zdravotnictví ČR.“ Text návratové SMS je: „Sdělení MZCR: Vítejte zpět v ČR. S ohledem na Váš pobyt v zahraničí Vás žádám, abyste následujících 14 dnů pravidelně kontroloval/a svůj zdravotní stav, zejména teplotu nad 38 C a dále se řídila doporučeními na www.mzcr.cz. Děkuji. Ministr zdravotnictví ČR.“