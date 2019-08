Pořad hradního mluvčího se bude jmenovat Talkshow Jiřího Ovčáčka. Vysílat se začne od posledního srpnového týdne

PRAHA Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček bude od posledního srpnového týdne vystupovat jako moderátor zábavního pořadu na TV Barrandov. Pořad pojmenovaný Talkshow Jiřího Ovčáčka bude stanice vysílat každou středu večer, uvedla v pátek TV Barrandov v tiskové zprávě k podzimnímu programovému schématu. Televize na podzim také uvede dva nové pořady uváděné majitelem a generálním manažerem TV Barrandov Jaromírem Soukupem.

Informace o plánovaném Ovčáčkově pořadu se už dříve tento týden objevily na sociálních sítích. Sázková kancelář Fortuna vypsala sázky na to, jak se bude pořad jmenovat, jeho název nakonec odpovídá nejnižšímu kurzu 2:1 Sázkaři mohli sázet například i na název pořadu Fíkus Jaromíra Soukupa, v kurzu 9999:1.



Podle tiskové zprávy TV Barrandov bude Ovčáček ve svém pořadu diskutovat s hosty z oblasti politiky i kultury. Fortuna už vypsala sázky na to, kdo se mezi hosty objeví, nejnižší kurz je na majitele TV Barrandov Soukupa 1,5:1. Jako pravděpodobnou vidí bookmakeři i návštěvu Františka Ringa Čecha, na kterou vypsali kurz 10:1, naopak nevěří tomu, že by do pořadu dorazil zpěvák Tomáš Klus, na jehož účast vypsali kurz 3000:1.

TV Barrandov zařadí do programu i další pořady moderované Soukupem. V pondělí bude uvádět pořad pojmenovaný U tebe nebo u mě, který se bude věnovat soukromí lidí z politické a kulturní sféry, každý den by se měl v pořadu Jasně a stručně věnovat hlavní události dne. Celkem bude Soukup moderovat osm pořadů TV Barrandov.

Podle údajů Asociace televizních organizací měla loni TV Barrandov sledovanost sedm procent. Meziročně se její podíl snížil o 1,7 procenta.