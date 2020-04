Přechod na formát DVB-T2 se možná obnoví v červenci, definitivní slovo bude mít vláda

Praha Přechod na nové televizní vysílání DVB-T2, který v polovině března zastavilo šíření nového typu koronaviru, by se mohl obnovit v červenci a skončit v říjnu. Předběžně s tím počítají České Radiokomunikace, definitivní slovo bude mít vláda, informoval dnes Radiožurnál. Celý proces by se tak zpozdil zhruba o čtyři měsíce.

„Když vypínání přesuneme o čtyři měsíce, tak bychom ho mohli restartovat 16. července,“ řekl Radiožurnálu ředitel regulace radiokomunikací Marcel Procházka.



Aktualizovaný harmonogram by měl podle Procházky respektovat původní intervaly mezi vypínáním jednotlivých vysílačů. To znamená, že přechod by mohl skončit v říjnu. Zkrácení plánu není možné jak z technických důvodů, tak proto, aby diváci měli dostatek času se na změnu připravit. Domácnosti pro naladění nového signálu potřebují televizi nebo set-top box, které DVB-T2 umí přijímat.

Konečný harmonogram České Radiokomunikace připravují s Českým telekomunikačním úřadem a ministerstvem průmyslu a obchodu, poté ho bude muset schválit vláda. Podle náměstka ministra průmyslu Petra Očka by nový harmonogram mohl kabinet projednat během tří až čtyř týdnů. „Situaci neustále vyhodnocujeme z pohledu schopnosti realizovat servisní služby nebo dostupnosti elektroniky. V současné době je televizní vysílání nezbytně důležité pro všechny občany,“ řekl Radiožurnálu. Zároveň nevylučuje případné dřívější, nebo pozdější obnovení přechodu podle stavu epidemie.

Výhradně na nový formát dosud nepřešla zejména východní část země. Ministerstvo průmyslu a obchodu a poté vláda v půlce března rozhodly, že dočasně zastaví přechod na nový televizní standard DVB-T2 a prodlouží stávající digitální vysílání. Důvodem bylo zajištění informovanosti veřejnosti v době mimořádných opatření kvůli šíření koronaviru. Celý přechod na DVB-T2 měl původně skončit letos v červnu, uvolněné kmitočty mají získat mobilní operátoři pro rychlé sítě 5G.