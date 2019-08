Twitter a Facebook zablokovaly řady účtů, které šíří čínské dezinformace ohledně Hongkongu

HONGKONG Sociální sítě Twitter a Facebook zablokovaly řadu účtů, které jsou podle jejich názoru spojené s dezinformační kampaní Číny zaměřenou na hongkongské protesty.

Twitter v pondělním prohlášení uvedl, že zablokoval 936 účtů, které jsou s touto aktivitou spojené. Společnost uvedla, že cílem dezinformační kampaně bylo „zasít politické neshody v Hongkongu a podkopat legitimitu a politické protesty“, které na tomto poloautonomním území pokračují už desátým týdnem.



„Na základě našeho důkladného šetření máme spolehlivé důkazy, že jde o koordinovanou, státem podporovanou operaci,“ uvedl Twitter na svém blogu. „Konkrétně jsme identifikovali velké shluky účtů, které jednají koordinovaně tak, aby zesilovaly účinek zpráv vztahujících se k protestům v Hongkongu.“

Facebook v prohlášení uvedl, že na základě upozornění Twitteru odstranil sedm stránek, tři skupiny a pět účtů, které byly zapojené do koordinovaného, neautentického chování zacíleného proti Hongkongu.



Bývalá britská kolonie Hongkong, která se v roce 1997 vrátila pod čínskou správu, čelí největší politické krizi za desítky let. To, co začalo jako protest proti zákonu o vydávání trestně stíhaných do pevninské Číny, postupně přerostlo v požadavek větší demokratičnosti politického systému a odstoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové. Mezi požadavky se objevuje také omezení vstupu turistů z pevninské Číny do Hongkongu.