Konec připojené generace? V Británii nejspíš vypnou mládeži možnost lajkovat příspěvky na sociálních sítích

PRAHA Uživatelé sociálních sítí mladší 18 let si nejspíš v Británii „vykoledují“ výrazná omezení, konkrétně možnost lajkovat příspěvky na Facebooku a Instagramu. Do budoucna by mělo být zakázáno také shromažďovat data o dospívajících. Firmy se k možné regulaci zatím nevyjádřily.

Neustálé kontrolování počtu lajků a nárůstu sledujících na sociálních sítích... V Británii se domnívají, že tento fenomén není pro psychiku mladistvých nejlepší, a proto hodlají do budoucna některé funkce sociálních sítí regulovat.



Tamní regulační úřad Information Commissioner’s Office (ICO) vydal 16bodový návrh, ve kterém uvádí různá doporučení pro to, aby se z obřích sociálních sítí jako je Facebook a Instagram stalo méně agresivní místo pro dospívající britskou mládež.

Změny by se měly týkat hlavně lajkování nebo funkce ohně na Snapchatu, která nutí posílat uživatele snapy několik dní v kuse. Vypnuta by měla být i geolokační funkce nebo zpřísnění ověřování věku. Omezení by se také týkala i dat. Odvažný návrh britského úřadu chce, aby nashromážděná data o mladistvých klesla na minimum a třetí strany je nemohly využít.

Špatný spánek i psychika

Facebook ani Snapchat se k navrhovaným změnám zatím nevyjádřily. Společnost Internet Association, která tyto velké firmy zastupuje ale uvedla, že bezpečnost mladistvých je pro ně zcela zásadní.

„Jakékoliv nové pokyny musí být technicky realizovatelné v práci, neměly by potlačovat inovace a příležitost pro menší platformy,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Daniel Dyball.

Změny přišly s kauzami úniku dat, což vyvolává velkou nedůvěru lidí v sociální sítě. „Jde o ‚připojenou‘ generaci. Internet a všechny jeho součásti jsou pevně napojeny do jejich každodenního života. Neměli bychom bránit našim dětem, aby je mohly používat, ale když už je využívají, musíme požadovat, aby byly chráněny,“ řekla britská komisařka Elizabeth Denham ve svém prohlášení.

Psychologové se také dlouhou dobu zajímali o to, jak sociální sítě ovlivňují naši psychiku. Většina výzkumů ukazuje, že nás sociální sítě nutí srovnávat se s ostatními a vytváří tak hlavně u žen pocit, že nejsou dost dobré. Vědci se také shodují, že sociální sítě mají špatný vliv na spánek a psychiku.