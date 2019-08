YouTube trestá prohřešky svých přispěvatelů mírněji, pokud jde o jeho ‚dojné krávy‘, tvrdí moderátoři obsahu

Washington Server YouTube je při hodnocení prohřešků proti svým pravidlům často shovívavější, pokud se porušení zásad dopustí populární tvůrci, kteří platformě přináší největší reklamní zisky. Americkému deníku The Washington Post (WP) to řekli lidé, kteří pro YouTube v minulosti kontrolovali nebo stále kontrolují problematický obsah.

Z volnější interpretace komunitních zásad údajně těžily hvězdy jako americký bloger Logan Paul, americký konzervativní komentátor Steven Crowder nebo švédský komik PewDiePie, který má co do počtu odběratelů druhý největší kanál na YouTube.



Páteční článek WP vychází z rozhovorů s 11 bývalými či současnými moderátory, kteří o své práci promluvili pod podmínkou, že zůstanou v anonymitě. „Popsali demoralizující pracovní prostředí, ve kterém se rozhodnutí činí ad hoc, pravidla se neustále mění a kde panuje dojem, že standardy ohledně urážlivého obsahu jsou nahodilé,“ píše list.

údajných „Hříšníků“ youtubu

Moderátoři, kteří podobně jako v případě sociální sítě Facebook nejsou přímo zaměstnanci platformy, nemohou sami nepovolený obsah mazat, nýbrž postih vůči danému tvůrci pouze doporučí lidem uvnitř YouTube, kteří o věci rozhodnou. Nadřízení se podle moderátorů doporučeními často neřídili, jestliže se navrhovaný trest týkal videí na velkých kanálech, které přinášejí více inzerce.

Výdělek z reklamy na prvním místě

YouTube v prohlášení tato tvrzení odmítl a uvedl, že svá pravidla uplatňuje konzistentně bez ohledu na to, od koho problematický obsah pochází. Společnost zároveň přiznává, že pro tvůrce, kteří mohou vydělávat na reklamách ve svých videích, platí jiné mantinely než pro ostatní uživatele. Jsou ale údajně přísnější, protože tito tvůrci jsou v zásadě podnikatelskými partnery YouTube.

Autorům, kteří hranice povoleného projevu překročí, hrozí dva stupně postihu. Na videu či celém kanále může být zastaveno zobrazování reklam, čímž obsah přestane být výdělečný, případně může YouTube videa úplně smazat. Trestání populárních tvůrců představuje pro vedení serveru jisté dilema, vysvětluje WP, protože tím společnost trestá i sama sebe. Příjmy z reklam na jejich videích si s nimi rozděluje.

Je oběšenec již přílíš?

Za důkaz údajného laxnějšího přístupu k populárním tvůrcům označili moderátoři dva roky starou kauzu Logana Paula, jehož kanál má aktuálně přes 19 milionů odběratelů. Americký youtuber tehdy přidal video z posvátného lesa pod japonskou horou Fudži, přičemž se natáčel u těla oběšence, které viselo na stromě. Krátce nato nahrál video, kde elektrickým paralyzérem zasáhl dvě mrtvé krysy. Obě videa podle WP porušují „komunitní zásady“ týkající se násilného či šokujícího obsahu, Paul navíc pravidla porušoval už předtím. YouTube mu však pouze na dva týdny zastavil přehrávání reklam.

„Bylo to jako by nám plivli do tváře,“ komentoval případ jeden z moderátorů. „Říkají vám, že jsou nastavená specifická pravidla pro zpeněžení (videí), která jsou extrémně přísná. A pak Logan Paul porušil jedno z těch nejzásadnějších a bylo to jako by se nic nestalo,“ dodal. YouTube svůj postup hájil tím, že Paul nikdy neměl tři prohřešky v rámci 90 dní, což by znamenalo zablokování celého kanálu.

Podle bývalé moderátorky, která s prací skončila loni, je systém nastaven tak, aby ochránil zdroj příjmů platformy, nikoli publikum. „Když jsem nastupovala, říkala jsem si, že uchráním děti od škodlivého obsahu... Nikdy jsme ale neměli zodpovědnost vůči tvůrcům nebo uživatelům, nýbrž vůči inzerentům,“ uvedla.