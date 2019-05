Youtuber nutil nezletilé dívky, aby mu posílaly sexuální videa. ‚Jako důkaz, že jste moje fanynky‘

PRAHA Americká youtuberská hvězda Austin Jones před soudem přiznal, že šest nezletilých dívek přiměl k natočení sexuálních videí a u několika dalších s prosbou neuspěl. Nahrávky od nich vyžadoval jako důkaz, že jsou jeho největšími fanynkami. Nyní mu hrozí 5 až 20 let odnětí svobody.

Šestadvacetiletý Jones je slavný youtuber a muzikant. Videa z jeho produkce měly přes 20 milionů zhlédnutí, jejich odběr si pak přihlásilo přes půl milionu lidí. V poslední dnech se o něm ovšem hovoří kvůli důkazům, která ho usvědčují, že měl po mladých dívkách chtít pornografii.



V roce 2015 web PupFresh informoval o tom, že Austin Jones kontaktoval několik nezletilých dívek a nabádal je, aby mu poslaly nahrávky, na kterých twerkují a ukazují své intimní partie.



V reakci na tato zjištění byla spuštěna petice za zrušení zpěvákova turné Warped. Jones přání devíti tisíc signatářů vyhověl a rozhodl se nekoncertovat. Následně na svůj kanál nahrál video, ve kterém přiznal, že dívky kontaktoval. V této souvislost uvedl, že má velké psychické problémy, které léčí.

„Byl jsem na terapii a hledal pomoc. Chtěl jsem vám to říct, protože vím, že mé chování k některým z vás nebylo dobé,“ řekl. Ve video však popřel, že by někoho nutil, aby se svlékl a ukazoval mu intimní partie.

Celým případem se následně začala zabývat policie. Youtuber byl zatčen v červnu 2017. Soudce mu zakázal používat internet a sociální sítě a nařídil mu, aby zůstal doma u své matky. Během dalších soudních jednání se přiznal, v roce 2019 byl obviněn a nyní mu hrozí odnětí svobody na 5 až 20 let.



„Měly jsme mu posílat videa, ve kterých tančíme a ukazujeme genitálie,“ tvrdí jedna z obětí. „Musela jsem tančit, tak jak po mě chtěl. Dokonce mi řekl, co si mám vzít na sebe. V celém videu jsem měla neustále opakovat, kolik mi je let,“ uvedla další ze šesti dívek. Podle serveru BuzzFeed pak požadoval i po dalších 30 fanynkách nahá fotky.

Web rovněž zmiňuje skutečnost, že Jonas dívky motivoval vidinou toho, že pokud udělají, co on chce, pomůže jím získat hodně sledujících na sociálních sítích. „Měla bys být šťastná, že jsi mi poslala to video,“ dodala citaci Jonase další ze svědkyň.