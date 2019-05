Je zábavný, ne nudný. Ruská škola sexu zbavuje lidi komplexů

MOSKVA V jedné sklepní místnosti v centru Moskvy sedí půltuctu žen, obklopených erotickými pomůckami trůnícími na policích. „Studentky“ školy Sex.rf různého věku naslouchají radám Viktorije Jekatěriny Frankové. Tato psycholožka a sexuoložka se je snaží naučit otevřeně hovořit o všech otázkách týkajících se sexu, píše agentura AFP.

„Chci konečně vědět, co znamená uspokojení, co to je radost ze sexu,“ svěřuje se pětačtyřicetiletá rozvedená žena. Tělesné slasti jsou v Rusku obklopeny mnoha tabu, jež jsou důsledkem toho, že se o nich za doby Sovětského svazu nehovořilo a dnes situace přetrvává pod vlivem konzervativních hodnot hlásaných Kremlem.

V současnosti stále více sexuologů a psychologů radí lidem, jak se zbavit komplexů kolem sexu, vystupuje v televizních show a píše články do ženského tisku. „Cílem našich kurzů není naučit ženy sexuálním technikám, ale pomoci jim porozumět psychickým zábranám zakotveným v jejich hlavě,“ vysvětluje Viktorija Franková.



Přes velkou sexuální svobodu v Rusku tabu přetrvávají, říká Dmitrij Rogozin ze Sociologického ústavu při ruské Akademii věd. Je to podle něho případ homosexuality, která byla v Rusku až do roku 1993 považována za zločin a do roku 1999 za duševní chorobu. V posledních letech úřady ve jménu tradičních hodnot, obhajovaných jak pravoslavnou církví, tak komunisty, zakázaly průvody gayů a „propagování“ homosexuality mezi dětmi.

Potřebuje sex reklamu?

Podle Rogozina se rovněž málo mluví o sexu v každodenním životě manželů. „Máme ve zvyku hovořit o neobvyklých nebo skandálních sexuálních praktikách, ale o harmonických sexuálních vztazích mezi manželi po 20 letech společného soužití se nemluví nikdy,“ zdůrazňuje Rogozin.



Ruská společnost je poznamenaná velmi přísným oficiálním postojem k sexu za sovětské éry, ovlivněným zejména „dvanácti sexuálními doporučeními proletariátu“, která v roce 1924 publikoval psychiatr Aron Zalkind hlásající „revoluční asketismus“.

Sovětské úřady prosazovaly myšlenku, že sexuální akt slouží pouze k reprodukci, uvádí socioložka Jelena Kočkinová. „Proto se o sexualitě nemluvilo ani v rodině, ani ve škole,“ říká.

Scénka z počátku období přestavby se stala symbolem této ostýchavosti, velmi vzdálené realitě ložnic. Při talk show vysílené v roce 1986 v SSSR a ve Spojených státech se jedna Američanka ptala Rusky, jestli se na reklamě v její zemi objevuje sexuální tématika. „U nás sex neexistuje a jsme zásadně proti tomu,“ odpověděla Ruska. Další Ruska se připojila: „Sex u nás je, ale nemáme reklamu!“

‚Sex není nudný’

„Dříve jsme se tvářili, že sex neexistuje, a pak ho najednou bylo příliš. A to tolik, že z něho lidé byli vystrašení, vyvolával znechucení a odmítnutí,“ prohlašuje Jelena Rydkinová.



Zakladatelka populárního serveru sexuální výchovy Taťjana Dmitrijevová ujišťuje, že chce mezi Rusy propagovat sex, který není nudný. Pravidelně v Moskvě pořádá prodeje erotických pomůcek a odhaluje i praktiky sadomasochismu.

Jestliže se současná ruská společnosti více zajímá o sexualitu, je to podle Rogozina také z důvodu stále větších omezení prosazovaných za 20 let vlády Vladimira Putina v médiích a na internetu. „Omezení svobody vyjadřování v jiných oblastech vedlo lidi k tomu, že se obracejí k intimní sféře. Dnes lidé raději mluví o sexu než o politice,“ vysvětluje.