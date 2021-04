Miliardové dotace z Bruselu nabírají zpoždění. Vláda zatím Komisi neposlala návrh Národního plánu obnovy

Praha Příchod asi 172 miliard korun dotací a až 20 miliard korun zvýhodněných půjček z Evropského fondu obnovy se oddaluje. Vláda totiž podle zjištění serveru Lidovky.cz v tichosti vzdala plán odevzdat návrh Národního plánu obnovy (NPO) do Bruselu do konce dubna a odsunula dokončení návrhu na blíže neurčený termín v květnu. To posouvá zahájení čerpání evropských anticovidových peněz ze srpna na pozdější dobu. Ostatní země jsou na tom ale stejně.

Příprava NPO, jehož prostřednictvím může Česko čerpat peníze ze speciálního fondu Evropské unie pro obnovu a zvýšení odolnosti členských ekonomik v boji proti pandemii covidu (zjednodušeně označovaného jako Evropský plán obnovy), se protahuje.

Na webu Národního plánu obnovy stále visí oznámení, že bude předložen do 30. dubna 2021.

V pátek 23. dubna skončil příjem připomínek k návrhu NPO, následovat má jejich vypořádání a teprve až poté půjde materiál na jednací stůl vlády. „Aktuálně předpokládáme, že by jej vláda mohla projednat v květnu, bližší datum v tuto chvíli nejsme schopni říci. Termín projednání bude záviset na množství a obsahu připomínek, ale i na tom, kdy jej vláda zařadí plán na program svého jednání. Vzhledem k dosavadním zkušenostem z přípravy materiálu lze čekat, že připomínek bude hodně,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Štěpánka Filipová.



Příjem připomínek k návrhu NPO skončil páteční půlnocí. Podle mluvčí MPO se sešly připomínky od celkem 70 státních i nestátních organizací. V tuto chvíli přitom podle ní ještě nelze hodnotit, jak závažné či obsažné připomínky budou a jak náročné bude, respektive kolik času zabere jejich vypořádání. Úředníci MPO se jimi totiž začali zabývat teprve v pondělí. Pro ilustraci – jen Hospodářská komora ČR (HK ČR) uplatňuje za své členy připomínky v rozsahu 26 stran.

Podle návrhu, který předložilo MPO, má jít z celkového plánovaného balíku 192 miliard korun bezmála 80 miliard na investice ke zvýšení ochrany životního prostředí. Dalších 41 miliard by mělo podpořit školství a trh práce a 28,5 miliardy by vláda ráda vložila do digitalizace. Poměr mezi výdaji musí respektovat požadavky EU, která do podmínek čerpání speciálního balíku peněz přímo zakomponovala, na co musí jaká část celkového čerpání jít.

Ani další země nestíhají

Až doteď se všeobecně mělo za to, že česká vláda, stejně jako vlády ostatních členských zemí EU, má – či dokonce musí – návrh NPO do Bruselu odevzdat do konce dubna. „Členské státy mají zpravidla předložit EK (Evropské komisi – pozn.red.) konečnou podobu svých NPO společně s Národními programy reforem pro rok 2021 do konce dubna 2021,“ stojí například v tiskové zprávě Úřadu vlády, vydané letošního 18. února.

„Stále asi platí, že vláda má návrh NPO odevzdat tento pátek,“ řekl serveru Lidovky.cz poslanec František Kopřiva (Piráti), který spolu s poslanci z dalších opozičních stran prosadili svolání mimořádné plenární schůze parlamentu právě kvůli NPO. Důvodem byla podle něj snaha přimět vládu, respektive ministerstvo průmyslu a obchodu, které má vypracování návrhu NPO pro vládu na starosti jako gestor, aby byl materiál konečně předložen k diskusi.

O nutnosti, ba povinnosti odevzdat do Bruselu návrh NPO do konce dubna, se hovoří už od loňského jara, kdy se začal Evropský fond obnovy připravovat. Deadline přijímání návrhů čili žádostí o peníze ze speciálního evropského finančního balíku byl brán natolik vážně, že se na půdě Poslanecké sněmovny před pár dny dokonce diskutovalo o tom, že by mělo Česko požádat Brusel o odklad.

„Z oficiálních stránek Evropské rady vyplývá, že členské státy mají návrhy svých národních plánů odevzdat do konce dubna,“ upozorňuje také hlavní analytička Hospodářské komory ČR Karina Kubelková. Evropská rada, jeden z vrcholných orgánů EU složený z hlav států členských zemí, doslova uvádí, že země EU mají své národní plány předložit do 30. dubna 2021. „Je možné, že to i jiné země nestíhají, tak se termín nějak posune. Zatím to ale nebylo nikde oficiálně řečeno,“ hodnotí Kubelková.

Několik dní navíc

A s posunem počítá i MPO. „Termín je na nás,“ říká mluvčí resortu. „Odevzdání EK není přesně stanoveno. Pevně stanovené je pouze to, že se Rada EU musí vyjádřit do tří měsíců od našeho podání návrhu,“ dodává s tím, že s 30. dubnem však ministerstvo při přípravě počítalo. Rada EU neboli Rada ministrů má poslední slovo a předkládá návrh EK. Ta má na schválení dva měsíce.

„Ideálně by měly státy odevzdat své plány do konce dubna. Ale není povinnost je odevzdat přesně do 30. 4. – několik států, včetně ČR, už avizovalo, že potřebují několik dní navíc na dokončení plánu. Pro Komisi i pro členské státy je důležité, aby plány byly připraveny kvalitně, aby poté hodnocení ze strany EK proběhlo hladce. K dnešnímu dni odevzdal svůj plán obnovy jediný stát – Portugalsko,“ řekla v úterý serveru Lidovky.cz mluvčí zastoupení EK v Praze Magdalena Frouzová.