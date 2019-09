5 rad pro drobného střádala

Zbývají vám na konci měsíce nějaké peníze a vy nevíte, kam s nimi? Neumíte se zorientovat v reklamách na finanční produkty, které na vás blikají doma z televize a venku na každém rohu? Nebo byste si chtěli vytvořit polštář na horší časy, ale nevíte, jak? Právě pro vás přinášíme jednoduchého rádce, jak a kde peníze střádat a rozmnožovat.

ADVERTORIAL

1. Kolik vlastně začít spořit

Rozdělte si výplatu podle pravidla „10-20-30-40“. 10 % si odložte na neočekávané výdaje, ztrátu zaměstnání, rychlou pohotovostní rezervu. 20 % by mělo na budování finančního majetku, rentu, budoucnost dětí, dlouhodobé cíle, ochranu majetku, investice. „30 procent pak tvoří náklady spojené s bydlením, jakou jsou hypotéka, nájem, energie, inkaso apod. Zbývajících 40 procent tvoří pravidelná měsíční spotřeba rodiny, jako jídlo, oblečení, koníčky, zábava, sport, kino, auto...“ vypočítává finanční poradce Partners David Kučera.

Pro krátkodobou rezervu, která slouží k pokrytí několika měsíců až jednoho roku v případě výpadku příjmu, je vhodné si založit spořicí účet. Jeden z nejvýhodnějších nově nabízí Banka CREDITAS. Produkt Spořicí účet+ nabízí roční úročení ve výši 2 % pro vklady do 1,5 milionu korun a 1,1 % pro částky nad tuto hranici. (VÍCE ČTĚTE ZDE). Peníze můžete dočasně zaparkovat také na termínovaných vkladech.

2. Čím delší doba, tím vyšší úrok a menší riziko

Téměř u všech finančních produktů platí, že čím déle na nich peníze necháte pracovat, tím vyšší výnos dostanete. To samozřejmě neplatí na téměř neúročeném běžném účtu. Pokud ale peníze uložíte třeba na několikaletý termínovaný vklad, získáte podstatně víc.

Druhým důležitým aspektem je míra rizika, které jste ochotni podstoupit. U spoření a vkladů, které jsou kryty zákonným pojištěním, se nemusíte bát, že byste o své peníze přišli. Až do ekvivalentu 100 tisíc euro jsou pojištěny a pokud by se banka nebo stavební spořitelna dostala do problémů, vyplatí vás Fond pojištění vkladů, do kterého banky povinně přispívají. A u produktů, které pojištěny nejsou, platí, že čím víc chcete vydělat, tím větší riziko musíte podstoupit.

3. Peníze, které chcete mít kdykoli po ruce, nechte na běžném nebo spořicím účtu

Běžný účet vám nabídne všechny služby, které od účtu očekáváte, úrok je ale obvykle nulový. Existují ale výjimky. „Běžný účet Richee nabízí úrok 1,5 % ročně na vklady až do výše 300 tisíc korun, částky nad tuto hranici jsou úročeny sazbou 0,5 % ročně,“ uvádí mluvčí Banky CREDITAS Lucie Brunclíková. (o produktu jsme psali zde)

Spořicí účet nemá některé služby běžného účtu, například platební kartu, trvalé platby nebo zavedení inkasa. Zato ale nabízí zajímavější úrok. Například aktuální sazba jednoho z nejvýhodnějších spořicích účtů na trhu u Banky CREDITAS jsou již zmiňovaná 2 % ročně, a to na vklady až do 1,5 milionu korun, peníze na uvedenou hranici banka úročí také velmi zajímavou sazbou 1,1 % ročně.

4. Když chcete vydělat víc, na peníze chvíli zapomeňte

Lépe úročené bankovní produkty mají jednu zásadní podmínku: vklad na předem dohodnutou dobu. Čím delší doba vkladu, tím vyšší roční úrok. „U nejdelších, desetiletých vkladů dosáhnete na sazbu 3,1 % ročně,“ informuje Brunclíková.

I z termínovaného vkladu můžete peníze vybrat kdykoli, hrozí vám ale nemalý poplatek za předčasné ukončení. V některých bankách jenom přijdete o úroky, v jiných ještě zaplatíte sankční sazbu. Termínovaný vklad je proto vhodný jen v případě, pokud jste si jisti, že peníze po dobu uložení nebudete potřebovat. Některé banky umožňuje výběr omezené části vkladu bez sankce. „Bez poplatku si lze předčasně vybrat až 20 % z původní výše termínovaného vkladu,“ říká mluvčí Banky CREDITAS (podrobné podmínky této nabídky najdete na webu banky).

Na předem sjednanou dobu vkládáte své peníze také do investičních dluhopisů, se kterými získáte ještě vyšší úroky než na termínovaných vkladech. Ty už ale nejsou ze zákona pojištěné. Musíte také počítat s tím, že předčasný výběr peněz bude obtížný. Dluhopisy samozřejmě můžete prodat, záleží však na tom, jak rychle najdete kupce a jakou částku vám nabídne. Podle Brunclíkové se dá třeba u dluhopisů se 7letou splatností dosáhnout na úrok 6,5 % ročně.

Řešením jsou také kvalitní podílové fondy, které mají vyjádřeny transparentně jednotlivé poplatky a umožňují zvolit investiční strategii od konzervativní, přes vyváženou, až po dynamickou. „Strategie se může v čase měnit podle toho, jaké riziko jsme ochotni podstoupit. S přibývajícím věkem a rostoucími úsporami budeme volit konzervativnější postup. Stejně tak by lidé měli myslet na rozdělení peněz do různých produktů a nespoléhat pouze na jednu kartu,“ připomíná jednu ze základních pouček Ondřej Marek ze serveru Dluhopisy.cz.

5. Ověřte si, jestli jsou úroky garantované

Na běžném a spořicím účtu a na spořicím vkladu se výše úrokových sazeb může měnit. Srovnávače bankovních produktů obvykle nabízejí i starší tabulky, můžete se proto podívat, jak si vámi vybraná banka vedla v minulosti. Neporovnávejte jenom výši úroků, důležité je především postavení v žebříčcích: pokud se banka dlouhodobě drží v popředí, máte větší šanci, že i při poklesu úroků bude nabízet jednu z nejvýhodnějších sazeb na trhu.

„Termínované vklady a dluhopisy mají úrok pevně daný. Můžete si proto předem spočítat, jaký bude váš celkový výnos,“ připomíná Lucie Brunclíková z Banky CREDITAS.