Ministři G7 apelují na přísné kontroly kryptoměn. Nesmí se zneužívat k praní špinavých peněz

Chantilly (Francie) Digitální měny, jako je i plánovaná libra od Facebooku, musejí podléhat nejvyšším regulačním standardům, aby se zajistilo, že se nepoužívají k praní špinavých peněz a že jejich uživatelé jsou ochráněni. Na summitu ve Francii se na tom shodli ministři financí skupiny sedmi nejbohatších zemí světa G7.

Dohodli se také, že se budou zabývat daňovými problémy, které přináší digitální ekonomika, a budou se snažit prosadit plány na minimální firemní daň. S odkazem na návrh prohlášení, které má být zveřejněno na závěr zasedání, to ve čtvrtek uvedla agentura Reuters.

Jednání dominoval plán Facebooku zavést vlastní digitální měnu libra. Facebook přišel se svým nápadem v době, kdy mezi politiky narůstají obavy z přílišného vlivu velkých technologických firem a jejich snahy o vstup do oblastí, o kterých dosud rozhodovaly vlády. Jako je například právě vydávání měn.

Kanadský ministr financí Bill Morneau uznává, že nové technologie mohou přinést výhody. Lidé však podle něj nechtějí pouze to, aby vše bylo levné, ale aby to bylo i bezpečné. „A tak naše práce je myslet i na bezpečnost. Máme nový pocit, že na tom musíme pracovat společně,“ citovala ho agentura Reuters.

Kromě obav z kryptoměn se ministři také zabývali tím, jak nejlépe zdanit velké technologické společnosti. Francie chce využít svého předsednictví v G7, aby získala podporu pro minimální zdanění podniků, které by mělo zabránit technologickým firmám ve snaze převádět zisky do zemí s nízkými daněmi. Ministři se podle prohlášení shodli, že minimální daň by přispěla k zajištění toho, že firmy odvádějí spravedlivý podíl na daních.

Setkání se uskutečnilo v době rostoucí globální hospodářské nejistoty způsobené obchodním napětím mezi Spojenými státy a Čínou. Hrozí, že zpomalení globálního obchodu podkopá dlouhotrvající oživení. Japonský ministr financí Taró Aso uvedl, že ministři financí G7 stále považují za platné hodnocení ze setkání širší skupiny zemí G20, na kterém se země shodly, že globální ekonomika zůstává na cestě k oživení.

„Byla zde shoda (mezi členy G7), že globální ekonomika pravděpodobně v příštím roce oživí,“ řekl Aso.