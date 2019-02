Mladý Slovák spoří od pětadvaceti na důchod, radí mu jeho bratranec

V basketbalové terminologii je tahle skvělá spolupráce trefou za tři body, klíčovou výhodou je, že začala hned na začátku první čtvrtiny zápasu, a pokud bude pokračovat, musí skončit vysokým vítězstvím. Devětadvacetiletí mladí muži původem ze Slovenska - finanční poradce Partners Matúš Kuchálik a statik Peter Kutarňa - jsou bratranci, a navíc nejlepší kamarádi, kteří spolu hrají odmalička basketbal. Matúš se také Peterovi tři roky stará o finance.

Advertorial

Upozornění - pokud jste mladí, čtěte obzvláště pečlivě...

O tom, jak je důležité míti svého bratrance poradcem firmy Partners, ví Peter Kutarňa. Jeho bratranec Matúš Kuchálik mu před třemi lety poradil, kam investovat, a přesvědčil ho o výhodách posílat část výplaty do fondů, kde se peníze v průběhu let násobí.

„Nebýt Tomáše, nic nenaspořím a většinu utratím. Načrtl mi výhody. Nemusel mě vůbec přemlouvat, protože jsem šel okamžitě do toho,“ říká dnes devětadvacetiletý Peter.

„Chci mít jistotu, že půjdu v 60 letech do důchodu s naspořenou rentou, za kterou budu spokojeně žít,“ svěřuje se mladý Slovák, který v Bratislavě vystudoval statiku a do Prahy ho zlákal právě jeho bratranec. Jsou nejlepší kamarádi od dětství, které spojuje nejen láska k basketbalu, ale teď také starost o finance. Díky rodinným vazbám je téměř jisté, že Matúš bude pro svého příbuzného vymýšlet tu nejlepší cestu k zajištění financí.

„Mě finanční nástroje nezajímají a nerozumím jim. Jsem rád, že mi Matúš pomůže, když budu v Čechách, na Slovensku či v Austrálii. Má mou důvěru a věřím, že tomu tak bude i nadále,“ uvádí Peter.

Bratranci a basketbalisté

Matúš začínal u Partners před šesti lety, ještě během studií na liberecké Technické univerzitě, kde vystudoval ekonomii, k tomu hrál basketbal a stejně jako bratranec Peter nakoukl do nejvyšší soutěže. Matúš u nás, Peter na Slovensku.

Finanční poradce společnosti Partners Matúš Kuchálik (vpravo) a jeho klient Peter Kutarňa.

Obchodní spolupráci započali ještě v době, kdy Peter studoval v Bratislavě. „Chtěl jsem ho naučit určité spořicí návyky. Peter mě poslouchal - přitom není zvykem, aby takhle mladí lidé mysleli na zadní vrátka. Peter odkládá peníze do dynamického fondu s dlouhodobým horizontem výběru peněz,“ říká Matúš, který se stará o stovky klientů a zakládá si vlastní podpůrný tým. Podle něj řada lidí s odkládáním peněz otálí a odsouvá ho na pozdější léta. Přitom peníze by měli.



„Takovému člověku je pětadvacet, pak šestadvacet, pak sedmadvacet. Léta běží, a on si stále říká, že ještě není ten správný čas začít šetřit, že nemá dost, aby si začal dávat peníze stranou... Najednou má takový člověk třicítku na krku - a na účtu ani korunu,“ popisuje poradce s tím, že ideální je začít spořit v momentě, kdy mladý člověk začne pracovat.

Například Peter začínal se dvěma odloženými tisícikorunami, a když jeho plat narostl, navýšil měsíční platbu na dvojnásobek.

„Je výborné, že získává takové návyky. Když bude kariérně růst, už navždy bude mít v krvi, že si minimálně deset procent z platu má odkládat,“ říká Matúš.

Životní pojištění pro nejhorší případy

Vedle investice do podílových fondů zařídil Matúš Peterovi dobře nastavené investiční životní pojištění. Měsíčně si platí 1050 Kč, větší část této sumy jde na zajištění vážných rizik, která mohou ohrozit jeho příjem. Jedná se o ochranu před invaliditou, úrazem či vážnou nemocí, které by vedly k dlouhodobé pracovní neschopnosti, a tím i snížení příjmu. Menší část směřuje do fondů, které nemají zdvojený poplatek a jsou nízkonákladové. Pokud se mu během života nic vážného nestane, dostane ve stáří část peněz zpět, a bude je tak mít na přilepšenou.

„Mladí lidé bývají většinou zdraví, pokud se ale něco vážného stane a nemají na účtě pořádnou rezervu, může to významně ohrozit jejich plány do dalších let, jako je například navyšování renty na důchod nebo koupě nemovitosti,“ varuje Matúš.

Další plány zatím nemají. Peter pravidelně investuje a možnost hypotéky nezvažuje „Nevím, jak dlouho budu ještě v Praze žít. Ze zaměstnání mám nabídku pracovního pobytu v zahraničí,“ svěřuje se s tím, že pokud nabídku přijme, určitě se díky vyšším příjmům zvedne také částka, kterou každý měsíc posílá do podílových fondů.