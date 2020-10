Nejistá sezona v Dolomitech, lyžařské dovolené se budou prodávat jako last minute zájezdy

Itálie Do Itálie mohou Češi od středy pouze s negativním testem na covid-19. To dopadne zejména na zimní dovolené, kterým italské Alpy tradičně vévodí. Lyžařské zájezdy se budou letos poprvé prodávat jako last minute.

Svobodné cestování utržilo další ránu. Seznam zemí, kam lze z Česka vyjet bez nutnosti negativního testu na covid-19 nebo nastoupení do karantény, se ztenčil o další položku. Itálie totiž zařadila Česko na „červený“ seznam a cestující mohou do země vstoupit od středy 8. října pouze s negativním testem na covid-19. Podle cestovní agentury Invia to zásadně ovlivní lyžařské pobyty.

„Nejpozději v listopadu míváme vyprodanou většinu lyžařských pobytů. Je jasné, že letos to tak nebude. V tuto chvíli jsou to maximálně desítky klientů. Poprvé se letos stane to, že si budou lidé nakupovat lyžařské zájezdy jako last minute. To se u tohoto produktu nikdy dřív nedělo. Lidé budou jednoduše čekat a koupí si to až pár dní před odjezdem. Skoro vždy mají vlastní dopravu, takže odpadá starost s letem,“ řekla pro Lidovky.cz Andrea Řezníčková, mluvčí cestovní agentury Invia.

Itálie navíc z hlediska zimní dovolené vede mezi Čechy na plné čáře. Podle Řezníčkové tam míří až 70 procent lyžařů, na druhém místě je pak Rakousko a na třetím Krkonoše.

„Lidi testování otravuje“

To potvrdil i prezident Asociace cestovních kanceláří Jan Papež, podle kterého je to další rána pro cestovní ruch. „Už jsme začali prodávat lyžařské pobyty, ale lidé se teď budou ještě více obávat cestování. To znamená, že nákup budou neustále odkládat,“ řekl pro Lidovky.cz Papež.

Nové podmínky pro cestování do Itálie se však dotknou také poznávacích zájezdů, které jsou zejména na podzim velmi oblíbené. „Je to země, která k nám přistupovala velmi otevřeně a vlastně byla jednou z posledních z hlediska cestování bez nějakých omezení. Jsou tam ale dva problémy: cena testu, která pochopitelně zvedá cenu celé dovolené, a jeho dostupnost. Testovací místa jsou zahlcená. Navíc to lidi zase odradí od cestování, protože je to otravuje, nejde jenom o tu cenu,“ vysvětlil.

Zároveň ale upozornil, že zavedení povinného testování nedává klientům cestovních kanceláří právo k tomu, aby mohli odstoupit od cesty bez storno poplatku. Podle Papeže záleží na podmínkách konkrétní cestovní kanceláře, ale náklady většinou zůstávají na klientovi.

Pravidla určí cestovka

„V tuto chvíli se to u nás týká asi třiceti klientů, protože je mrtvé období mezi létem a zimou. Pokud odlétají třeba už zítra, tak se nestihnou otestovat. V takovém případě může zrušit zájezd cestovní kancelář a klient o nic nepřijde. Případně mu může navrhnout jiný termín. My jsme prostředník, takže rozhodovací právo má cestovka. Budeme to s klienty řešit individuálně,“ vysvětlila Řezníčková z agentury Invia. V tuto chvíli podle ní vedou zájezdy do Tuniska, které v rámci organizované turistiky testy na covid-19 nevyžaduje.

Například cestovní kancelář Firo-tour se rozhodla v případě zájezdů do Itálie neúčtovat storno poplatky. „Budeme volit individuální přístup a o realizaci zájezdu nebo jeho zrušení rozhodneme dle preferencí klientů. Pokud nechtějí podstoupit test na covid-19, mohou zájezd zrušit. Nebudeme jim v takovém případě účtovat žádné poplatky. Mohou si vybrat jiný termín nebo jim vrátíme peníze,“ řekla pro Lidovky.cz Lucie Frnochová, mluvčí cestovní kanceláře Firo-tour. Testy svým klientům tedy nebude proplácet.

Podle ministerstva zahraničí je kromě absolvování testu v Česku možné podstoupit i rychlotest po příletu na některé z italských letišť. Doposud Itálie požadovala negativní testy na covid-19 jen pro přijíždějící z Chorvatska, Řecka, Malty, Španělska a některých francouzských regionů.

Negativní test na covid-19 požadují po lidech cestujících z tuzemska také další oblíbené turistické destinace, jako třeba Řecko. Další státy, například Nizozemsko, pak vyžadují po příjezdu z Česka povinnou karanténu, a to i pro ty, kteří byli negativně testováni.

