Objem žádostí o půjčku COVID pro firmy v nouzi raketově roste. Už dosáhl 5 miliard korun

Praha Na pět miliard korun vylétla během pouhých dvou dnů celková suma, o kterou žádají malí a střední podnikatelé na bezúročné úvěry z programu COVID v rámci pomoci s financováním chodu svých firem.

Počet zájemců, kteří se takto snaží čelit finančním ztrátám vlivem koronaviru, se za stejnou dobu vyšplhal k číslu 1300. Zájem je tak o 3,4 miliardy koruny vyšší než kolik se vláda zatím rozhodla pro tento účel uvolnit.

Stát, respektive ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), nejprve vyčlenil minulý týden na tyto „nouzové“ úvěry podnikatelům 600 milionů korun. V pondělí stát sumu navýšil na 1,6 miliardy. A jak se ukázalo, zdaleka to nestačí.

O tom, jaké množství podnikatelů se vlivem koronavirových opatření ocitá v zoufalé finanční situaci, vypovídají i další čísla. Během pondělka, kdy ČMZRB spustila příjem žádostí, požádalo o půjčku z programu COVID přes 400 podnikatelů. Druhý den v úterý v poledne jich už bylo 900 a suma požadavků dosahovala 2 miliard. Během úterního odpoledne však počet žadatelů vzrostl až na 1300 a suma požadovaných peněz na 5 miliard.

„O podporu nejčastěji žádají restaurace, hotely, cestovní kanceláře, sportovní zařízení, ale i výrobní podniky, které jsou navázány na zahraničí. Nejčastěji žádají o sumu kolem 2 milionů korun,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí ČMZRB Marie Lafantová.

Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu Karla Havlíčka je to dobrá zpráva. „Program teď zastavíme, musíme vyhodnotit přijaté žádosti. Mohou tam být žadatelé, kteří parametry nesplňují,“ reagoval večer Havlíček. „Já mám z toho radost, je to zatím nejúspěšnější program Českomoravské záruční a rozvojové banky, co kdy byl. Na některém z příštích jednání vlády budeme objem peněz v programu navyšovat. Tak, jak se budou zvedat zdroje na podporu ekonomiky, tedy i firem, budeme z nich uvolňovat i další peníze do programu COVID,“ dodal Havlíček.