Podle ministerstva financí se za rok do účtenkové loterie zapojilo 833 tisíc hráčů

Praha Do účtenkové loterie k elektronické evidenci tržeb (EET) se za dobu jejího fungování od loňského října zapojilo 832 811 hráčů, kteří zaregistrovali zhruba 193 milionů účtenek, uvedlo v neděli ministerstvo financí (MF). Ročně plánuje MF vyplatit výhry za 64,8 milionu korun. Další slosování, a to účtenek vydaných v září, se uskuteční v pondělí 15. října. Od loňského listopadu přitom počet aktivních hráčů v loterii každý měsíc klesá.

Do zatím posledního 11. slosování v polovině září se zapojilo podle statistik MF 357 000 aktivních hráčů. Ti zaregistrovali 15,7 milionu účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 13,8 milionu.

Do čtvrtka bylo k říjnovému slosování zaregistrováno 341 000 aktivních hráčů. MF ovšem upozornilo, že údaje za září nejsou kompletní a mohou se měnit. Účtenky vystavené v září bylo totiž možné registrovat do 12. října a řada soutěžících podle úřadu přitom využívá právě poslední den k registraci většího množství účtenek.

„Účtenkovku považujeme vzhledem k počtu hráčů i registrovaných účtenek, a to i v mezinárodním srovnání, za úspěšný projekt,“ řekl mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Pravidelně se do hry podle něj zapojuje 350 000 až 400 000 spotřebitelů. „To je množství, které pohodlně garantuje naplnění cílů tohoto projektu - tedy, aby významné části spotřebitelů nebylo lhostejné, zda účtenku dostane či nikoliv,“ dodal.

Nejvíce hráčů se za rok fungování projektu zaregistrovalo do slosování loni v listopadu, a to 478 000. Nejvíce zaregistrovaných účtenek pak MF zaznamenalo za měsíc březen. Největší počet účtenek zaregistrovaných jedním hráčem byl 5950, a to letos v květnu.

Náklady na účtenkovou loterii k elektronické evidenci tržeb (EET) bez započtení výher by do konce letošního roku měly činit asi 34 milionů Kč.

Slosování loterie se koná každý 15. kalendářní den v měsíci. První výhra je milion korun, druhá automobil za zhruba 400 000 Kč, třetí 300 000 Kč, čtvrtá 200 000 Kč a pátá 100 000 korun. Dále mohou lidé získat 20 výher po 20 000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci Kč a 20 000 výher po stokoruně.

Ministerstvo si od loterie slibuje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET, jehož efektivita by se tím měla zvýšit. Zájemci mohou registrovat účtenky prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka. Opozice je k zavedení loterie skeptická.