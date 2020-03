Třetina Čechů má možnost pracovat z domova. Čtvrtina z nich je dokonce i produktivnější, ukazuje průzkum

Praha Třetina pracujících Čechů má možnost pracovat z domova a 28 procent tuto možnost aktuálně využívá. Většině z nich práce doma vyhovuje stejně nebo více než práce na pracovišti, naopak 15 procentům Čechů takzvaný home office nevyhovuje.

Polovina Čechů je doma stejně produktivní jako v práci, čtvrtina produktivnější, vyplývá z průzkumu společnosti Solitea, který se uskutečnil minulý týden na vzorku 2000 respondentů.

V Česku kvůli současným karanténním opatřením pracuje rekordní množství lidí z domova. Čtyři procenta Čechů tuto možnost nevyužívají, dalších osm procent by z domova mohlo pracovat, ale zaměstnavatel jim to neumožňuje. Zbylým 59 procentům to neumožňuje povaha jejich práce, jde například o řidiče nebo zaměstnance ve výrobě. „Spousta firem přešla na hromadný home office, v kancelářích nezůstal vůbec nikdo,“ uvedl Martin Cígler ze společnosti Solitea.

Z průzkumu dále vyplynulo, že většině Čechů, kteří mají možnost pracovat z domova, home office vyhovuje. Celým 44 procentům z nich vyhovuje stejně jako práce na pracovišti, dalším 41 procentům vyhovuje práce z domu více.

Necelá polovina Čechů je podle průzkumu doma stejně produktivní jako na pracovišti, čtvrtina je více produktivní a zbylá čtvrtina přiznala sníženou produktivitu. „Práce z domova pro zaměstnance podle všeho není velký problém, firmy se tomu teď jen musí přizpůsobit, zajistit nástroje na videohovory, sdílení dokumentů, fakturaci nebo evidenci práce. Home office ale samozřejmě nezachrání všechny firmy, hotelový nebo gastronomický sektor z domu fungovat nemůže,“ dodal Cígler.