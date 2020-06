Umělá inteligence pro váš byznys: chytré auto jako v seriálu Knight Rider? Možná brzy

Když jsem byl malý chlapec, naše televize začala vysílat seriál Knight Rider. Pro ty, kteří by ho neznali, je to seriál o autě s umělou inteligencí podobnou člověku, které pomáhá Davidu Haselhoffovi přelstít zločince. Byl jsem příliš malý, abych chápal, že se jedná pouze o vědeckou fikci a tak jsem navrhl jeden den mým rodičům, abychom si K.I.T.T.-a (tak se to auto jmenovalo) koupili.

Moje rodiče mi nechtěli zkazit radost, tak mi jen řekli, že momentálně si ho nemohou koupit, ale když jednou dospěji, koupím si ho sám. Jelikož moje manželka častokrát zažertuje, že ještě potřebuji pár let, abych skutečně dospěl, bude toto proroctví jednou možná dokonale pravdivé (smích).



Autonomní auta jsou snem mnoha lidí. Podle předpovědí by jejich kompletní nasazení mohlo ročně na cestách zachránit přes milion životů, nemluvě o dalších mnoha milionech zraněných. Čas věnovaný řízení by jejich pasažéři (záměrně už nemluvím o řidičích, protože v plně automatizovaném autě bude pravděpodobně chybět volant) mohli věnovat užitečnějším činnostem.

Zároveň by byly díky vzájemné komunikaci mezi autonomními auty zácpy na cestách mnohem vzácnější než v současnosti. Ve světě autonomních aut bychom dokonce nepotřebovali ani vlastní auto či dokonce řidičák, protože by pro nás vždy na vyžádání prakticky do pár minut přijelo autonomní auto z flotily čekajících aut, které by nás odvezlo kam potřebujeme. Jak daleko jsme od tohoto snu?



Zjednodušeně řečeno jsme už velmi blízko. Ale zároveň i velmi daleko. Jak jsme si vysvětlili v předchozích částech, díky pokrokům v umělé inteligenci zaznamenala posun i autonomní auta. Kdybych to měl vyjádřit číselně, zatímco ještě před deseti lety jsme autonomní auta měli hotové na 30%, v současnosti jsme už kdesi na 90%. Problémem ale je, že jsme nepředpokládali, že těch posledních 10% bude mnohonásobně složitějších, než těch prvních devadesát.

Těchto deset procent totiž tvoří různé tzv. hraniční případy, které má i sám člověk problém vyřešit. Zvažte následující situaci. Autonomní vozidlo jede na silnici blízko útesu. Najednou se na cestě znenadání objeví malé děti. Co by mělo auto udělat? Zabít děti a ušetřit cestujících, nebo otočit vozidlo směrem na útes a děti zachránit, ale zabít cestující? Morální scénář si můžete vybrat. Ale zvažte, jestli sedíte v autě vy sami. Koupil byste si auto s tím, že víte, že vás v extrémním případě úmyslně zabije? Nechtěli byste raději mít auto, které vás zachrání za každou cenu?

Martin Spano Slovenský počítačový vědec.

Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor počítačová věda.

Pracuje jako expert na strojové učení a je členem Asociace pro rozvoj umělé inteligence a Evropské aliance pro umělou inteligenci.

Na Slovensku vystupuje jako populalizátor umělé inteligence.

Podílel se na návrhu slovenské strategie pro rozvoj umělé inteligence, která byla včleněna do iniciativ Slovak-AI, slovenského centra pro výzkum umělé inteligence, které vzniklo v rámci Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Napsal knihu Umělá inteligence v ořechové skořápce, která vyšla také anglicky.

Více o autorovi ZDE.

Nemalým problémem je i nedořešená legislativa. Vezměme si například situaci, že autonomní auto chybou algoritmu někoho zabije. Kdo je za to zodpovědný? Pasažér, který nemá možná ani volant, a tedy ani možnost, jak by chybu korigoval, firma, která auto vyrábí či programátoři, kteří programují autonomní část auta? Před tím, než autonomní vozidla budou moci převzít kontrolu nad našimi cestami, musíme takové otázky dořešit.

Jsem přesvědčen, že se nám do deseti let tyto problémy podaří odstranit a třicátá léta jednadvacátého století budou patřit k období masového nasazování autonomních aut. Minimálně kvůli příslibu milionů zachráněných životů bychom se o to určitě měli snažit.