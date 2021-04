V Praze zdražuje rychleji i móda. Důvody? Vyšší kupní síla i rostoucí platy, říká ekonom

Praha Obyvatelům hlavního města užírá inflace z jejich peněženek více než lidem ve zbytku republiky. Důvodem nejsou jen vyšší a rychleji rostoucí ceny za bydlení a s tím související služby, což je pro Prahu charakteristické. Pražané platí podstatně více i třeba za oblečení či obuv. Důvodem jsou vyšší platy a vyšší kupní síla, kterou před nástupem pandemie navíc zvyšovali domácí i zahraniční turisté.

Letos v únoru vzrostly spotřebitelské ceny v Česku meziročně o 2,1 procenta, v Praze to ale bylo o 2,3 procenta. V lednu byl rozdíl mezi pražskou a celorepublikovou inflací dokonce ještě o desetinu procentního bodu větší.



Výše nájmů i takzvaného imputovaného nájemného (teoretická částka, kterou by za nájem platil člověk bydlící ve vlastním a která rovněž vstupuje do výpočtu inflace) i dalších služeb spojených s bydlením a jejich růst jsou v hlavním městě už tradičně vyšší než jinde. V letošním lednu a únoru byl přírůstek cen spojených s bydlením v Praze oproti zbytku Česka zhruba trojnásobný.

Praha ale co do meziročního růstu cen předstihla zbytek republiky také v odívání. „V lednu se podle našich zjištění zvedly pražské ceny oblečení a obuvi oproti loňskému lednu o 8,2 procenta, z toho ceny oblečení dokonce o 9,2 procenta,“ konstatuje vedoucí statistiky spotřebitelských cen Českého statistického úřadu (ČSÚ) Pavla Šedivá. Ve srovnání s růstem cen za celé Česko Pražanům zdražovala móda dvou- až téměř trojnásobným tempem.

O oblékání se více dbá

Co za tím je? „V případě oblečení a obuvi je vidět, že prodejci v Praze se necítí pod takovým tlakem jako obchodníci mimo hlavní město. Je to obecně dáno vyšší kupní silou a vlastně až tak zvláštní to být nemusí,“ konstatuje analytik ČSOB Petr Dufek. „Důvod vyššího růstu cen oděvů a obuvi je stejný jako u regionálně rozdílného růstu cen benzinu či nafty. V Praze je prostě vyšší kupní síla a obyvatelé hlavního města také neobracejí každou korunu jako lidé s nižšími platy jinde. Obchodníci tento přístup cítí a přizpůsobují tomu svoje ceny,“ dodává hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáš Kovanda.

Obyvatelé Prahy dlouhodobě vydělávají více než lidé v jiných krajích. Podle ČSÚ brali Pražané ve třetím kvartále 2020 (novější čísla zatím nejsou k dispozici) v průměru 42 743 korun, zatímco loňský celoroční průměr za Česko byl o více než 7700 korun nižší.

Stejně, tedy jako důsledek vyšších mezd a vyšší kupní síly, to vidí i hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. „V Praze je nejvyšší zastoupení řídících a reprezentativních pozic v rámci celé České republiky, takže na oblékání se více dbá. To se projevuje i ve vyšších útratách Pražanů,“ přidává další faktor Křeček.

V e-shopech jsou ceny stejné

Vliv na ceny oblečení ale nepochybně mají i z většiny uzavřené obchody s módou. Zatímco loni v předjaří, než naplno propukla koronavirová pandemie, ještě obchodníci zlevňovali, letos se vlastně žádné tradiční zimní, jarní či jiné masové výprodeje nekonaly. „Cenově tlumící efekt výprodejů se kvůli omezení možností prodeje neprojevil tak jako v minulých letech,“ soudí Kovanda.

S vyššími cenami módy si však Pražané hlavu lámat nemusejí. „Vzhledem k uzavření velké části obchodů bych rozdílná čísla v letošním roce příliš nepřeceňoval. Kdo si chce nakoupit oblečení nebo boty, má neuvěřitelně širokou nabídku na internetu s jednotnými cenami napříč celou republikou. A pokud se mu nepozdávají tuzemské ceny, nic nebrání nakupovat na internetu v zahraničí,“ upozorňuje Petr Dufek z ČSOB.