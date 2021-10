Na rakouské vleky bude nutné očkování či test. Skipasy v Alpách navíc zdraží

„Ceny skipasů šly mírně nahoru. Průměrně se jedná o zdražení asi o dvě procenta ve srovnání s obdobím před covidem, v některých střediscích je to však až pět procent. Běžný skipas na týden tak vyjde asi na 250 eur, což je v přepočtu přibližně 6350 korun. Některá dražší střediska nabízejí teď den lyžování až za 62 eur, asi 1500 korun,“ řekla pro Lidovky.cz Katarzyna Gatczoreková z innsbrucké turistické centrály Tirol Werbung.



Testy v Rakousku zdarma

Vedle toho ale podle Gatczorekové zůstávají i nadále přibližně stejné ceny v tamních hotelech a restauracích. Noc ve čtyřhvězdičkovém hotelu s polopenzí tak během hlavní sezony vyjde v přepočtu asi na 2500 korun.

Vedle ceny však letos při výběru zimní dovolené rozhodují hlavně storno podmínky a možnost vrácení peněz při nečekaném zrušení pobytu. Také z toho důvodu budou letos převládat rezervace na poslední chvíli. Hosty totiž odrazuje případná karanténa a zpřísnění pravidel při odjezdu i návratu do vlasti.

„Objednávky přibývají a v současné době už jsou vánoční svátky a Nový rok téměř plně zarezervované. Vypadá to, že se vracíme do normálu. V současné době trpí rakouská města, kde zoufale chybí turisté ze Spojených států a z Číny,“ řekla Lisa Weddigová, ředitelka národní turistické centrály Österreich Werbung.

V současné době jsou testy na koronavirus v Rakousku na mnoha místech úplně zdarma. Nelze na to však podle Weddigové spoléhat, protože vláda může v příštích týdnech rozhodnout jinak. Bezinfekčnost nemusí v zemi dokládat děti do 12 let, pouze ve Vídni se musí testovat už od šesti let věku.

Zatím však není jasné, jak budou probíhat kontroly bezinfekčnosti u jednotlivých vleků a lanovek. „V tuto chvíli v tom nemáme jasno a detaily budeme řešit v následujících týdnech,“ konstatovala Weddigová.

Rakousko přijalo třístupňový model covidového semaforu, podle kterého se bude řídit také během zimy. Aktuálně je platný stupeň číslo jedna a na jednotkách intenzivní péče je obsazeno zhruba 200 lůžek.

Pokud jejich počet vzroste na 300, nebudou moci neočkovaní lidé navštěvovat horské restaurace a bary. Provozovatelé lanovek, hotelů a restaurací nebudou uznávat samotest. Od hranice 400 obsazených lůžek na JIP by pak nesměli uznávat žádné antigenní testy a vyžadovali by přesnější PCR testy.

Hlavní nápor teprve přijde

„Objednávky jsou zatím v řádu stovek, meziroční nárůst je velký, loni se lyže neprodávaly. Boom lyžařských zájezdů ale ještě teprve čekáme, lidé vyčkávají a budou spíše kupovat zájezdy na poslední chvíli než hodně dopředu,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková.

Asi 30 procent jejich klientů si vybírá Salcbursko, 15 procent Kaprun, osm procent Carinthii, následuje Schladming. Nejoblíbenější je aktuálně pobyt na osm dní v tříhvězdičkovém hotelu.

Co se týče celého Rakouska, tak klienti cestovní agentury Invia upřednostňují z 96 procent vlastní dopravu, délku pobytu pět dní a ubytování ve čtyřhvězdičkového hotelu s polopenzí.

„Nakupovat dopředu lyžařské zájezdy se určitě Češi nemusí bát, u vybraných zájezdů nabízíme například garanci vrácení peněz kvůli covidu, nízké zálohy, slevu za včasný nákup a dítě zdarma do 12 let,“ ujišťuje Řezníčková.