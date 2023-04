Velvyslanci zemí Evropské unie se v pátek dohodli, že o rok prodlouží bezcelní režim pro potraviny a zemědělské produkty dovážené z Ukrajiny. Evropská komise také hodlá vbrzku navrhnout celounijní řešení, jež by nahradilo jednostranné zákazy dovozu komodity, k nimž v uplynulých týdnech přikročily Polsko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko.

Tamním agrárníkům vadí zejména fakt, že ukrajinská pšenice a další produkty míří na jejich trhy – za výrazně nízké ceny –, čímž jim komplikuje odbyt. Přitom podle původních dohod měly být obilí a další komodity přes území sedmadvacítky jen přepraveny a putovat dál, zejména do rozvojových zemí v Africe a Blízkého východu.

„Pokud teď někdo něco neudělá, nezastaví tyto dovozy, tak se neuvolní sklady a obilí se bude prodávat za výrazně nižší částky, než bylo běžné v roce 2021,“ říká šéf českých agrárníků Doležal.

Lidovky.cz: Do jaké míry je podle vás namístě, že Česko nenapodobilo příklad Polska či Slovenska a dovoz z Ukrajiny nezakázalo a že nyní vyčkává na řešení EU?

Myslím, že jednostranné kroky nejsou v této situaci rozumné. Problém už tady je. Trhy ve střední Evropě zaplavila ukrajinská produkce, respektive stavy zásob jsou v regionu oproti těm loňským mnohem vyšší, a pokud dovozy zakáže Polsko, Maďarsko nebo Slovensko, případně je částečně omezí, tak to není řešení. Potíž v úhrnu spočívá v tom, že nezafungovaly takzvané koridory solidarity, že se ukrajinská produkce nedostala do přístavů...