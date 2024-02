Odklady školní docházky přitěžují firmám, stát přichází o miliardy. Ministerstvo chce dětem usnadnit nástup

Děti s odkladem se totiž zapojují do pracovního procesu s ročním zpožděním. A do práce se kvůli odkladu vrací později i jejich rodiče. „Při tak nízké nezaměstnanosti, jako máme my, to je pochopitelně potíž,“ hodnotí šéfka marketingu personální agentury Grafton Jitka Kouba.

„Je to systémová věc, která se musí změnit,“ říká Renáta Zajíčková, poslankyně za ODS a členka parlamentního výboru, jenž má v gesci i mládež a vzdělání. Česko podle ní s podílem odkladů kolem 24 procent hraje v rámci Evropy prim.