Outlety zlevňují i už zlevněné. Zákazníci se po půl roce vracejí do chrámů marnosti

PRAHA Návštěvníci v šatech a krátkých rukávech míjejí hodinu před polednem výlohy plné bund, svetrů a lyžařských kombinéz. Co na tom, že je polovina května a teploty sahají ke dvaceti stupňům Celsia. Vše je totiž v akci – slevy dosahují až 70 procent.

V pražském outletu Fashion Arena ve Štěrboholích je možné zahlédnout třeba ženu, která si přes nátělník natahuje vlněný svetr a kabát. Zákazníci se téměř po pěti měsících nucené uzávěry vracejí do chrámů marnosti. Obchodníci se teď snaží provzdušnit své sklady a zbavit se zimního oblečení, které nashromáždili. Zlevňuje se tak i to, co už zlevněné bylo.



Zimní bundy ve 20 °C

Ředitelka outletu Fashion Arena Lenka Čapková potvrdila, že právě podzimní a zimní kolekci lze nyní pořídits nejvýraznější slevou. „Částečně se vyprodává podzim a zima, kde jsou slevy nejvyšší. Takže i přes vysoké teploty je tento sortiment pro zákazníky atraktivní. Vysoký zájem byl ale i před obchody s obuví nebo denimovými kolekcemi,“ řekla LN Čapková. Prodejna Nautica láká už ve výloze na bundu za tisíc korun a svetr za šest set. Alespoň padesátiprocentní slevu však slibuje na zimní oděvy většina značek.

První dny po znovuotevření se však tvořily nejdelší fronty u prodejen se sportovním oblečením. Touha pořídit si značkové legíny nebo mikinu za zlomek ceny pravděpodobně provází většinu příchozích. Ve frontě tak v průměru čeká alespoň deset lidí, aby bylo dodrženo pravidlo patnáct metrů čtverečních prodejní plochy na jednu osobu. „Už tradičně je největší zájem o sportovní značky, obchody se spodním prádlem a prémiové módní značky. Zákazníci pozitivně reagovali především na uvítací slevy, které dosahovaly až 70 procent,“ vysvětlila Čapková.

Zakladatel analytické firmy Shopingy Jan Hübner pro Lidovky.cz před časem předpověděl, že právě outlety budou koronavirovou krizí zasažené nejméně. Často jsou stavěné tak, že nejsou pod jednou střechou, což pandemii nahrává. „Navíc už máme nějaká nová data a vidíme, že v outletech se nájemci mění nejméně. Je ale důležité si uvědomit, že v outletových centrech nejsou jenom staré kolekce, jak si pořád hodně lidí myslí. Zboží, které míří do outletů, se vyrábí speciálně pro tento účel. Je to takzvaně samostatný sport,“ upozornil Hübner.

Fronty se však minulé pondělí, tedy první den znovuotevření obchodů, tvořily i v klasických nákupních centrech. Třeba na pražském Chodově si zákazníci museli vystát řadu do řetězce New Yorker, který nabízí cenově dostupnou módu pro mladší generace.

Ředitel outletového centra Freeport v Hatích na Znojemsku Jan Procházka přiznal, že slevy jsou nyní výrazně vyšší než za běžných okolností. „Populární značky nasadily o desítky procent nižší ceny, než jsou běžné outletové. Největší zájem byl o obchody se sportovním zbožím, jako je Nike, Adidas či Puma, a také o obchody Tommy Hilfiger a Levis. Zájem je prakticky o celý sortiment, mírně převládá obuv. Velkým lákadlem jsou samozřejmě dodatečné slevy na již tak zlevněné zboží,“ řekl Procházka.

Základní outletové ceny jsou podle Procházky vždy minimálně o 30 procent nižší, než jsou běžné ceny. Například v obchodě Nike je aktuálně dodatečná sleva 50 procent na celý sortiment a podobně k tomu přistupuje i řada dalších prodejců. „Předpokládáme, že obchodníci udrží vysokou míru slev do doby než se zbaví alespoň části neprodaných zásob,“ vysvětlil.

Návštěvnost je nyní asi o 200 procent vyšší, než je průměr. Zatím však do Freeportu stále nemohou vyrazit nakupovat rakouští zákazníci, kteří obvykle tvoří zhruba 50 procent návštěvníků.

Po internetu to není ono

Ředitelka štěrboholské Fashion Areny je zároveň přesvědčená, že určitá skupina zákazníků stále preferuje nákup oblečení výhradně v kamenných obchodech. To znamená, že si nemohli nakoupit žádné oblečení téměř pět měsíců. Nyní tak do svých šatníků doplňovali vše potřebné napříč produktovou nabídkou.

„Už loňská jarní a letní sezona byla dotčena uzavřením obchodů, takže značky jsou nyní velice dobře předzásobeny, což bylo v pondělí zřetelné i na obratech,“ sdělila. V první den po znovuotevření navštívilo pražský outlet bezmála 12 tisíc zákazníků. Jedná se tak o jednu z nejvyšších pondělních návštěvností od otevření centra, tedy za posledních 14 let.