PŘEHLEDNĚ: Pro plavky i na masáž. Od pondělí otvírají obchody a služby, cokoliv půjde koupit i bez internetu

Praha Aktivuje se další z balíků rozvolnění. Po těch, kdo trpěli pod neostříhanou kšticí, mohou od pondělí ukončit půst také jedinci, kteří neradi nakupují po internetu. V celé zemi budou panovat stejné, rovné podmínky. Otevírají všechny obchody. Lidovky.cz sestavily přehled pravidel, podle nichž bude Česká republika od pondělí žít.

Obchody

Otevřeno bude všude, nákupní choutky už se nemusí vztahovat jen na nezbytnosti. Každý krám musí dodržovat už zaběhlý kánon – jeden zákazník na 15 metrů čtverečních plochy, dezinfekce pro personál i zákazníky, na tváři respirátor, a větrá se, co to jenom jde. Trhy mohou nově nabízet jakýkoli sortiment, už nejenom potraviny, omezení konzumace přímo na místě trvá.

Dál platí omezení otevírací doby, rolety či mříže musejí dolů úderem 22. hodiny, vpustit zákazníky lze zase od šesti ráno. Neplatí to pro lékárny, čerpací stanice, prodejny na nádražích či letištích, zdravotnické potřeby a taxíky.

Služby

Také se zpřístupní všechny a všude, ke kadeřnictvím a psím salonům se přidávají tetovací salony, solária, maséři nebo opravny hodinek. Podrobný výčet je zbytečný, lze využít všechno. A to včetně lanovek, byť lyžaři už si je neužijí. Pěší turisté a cyklisté se však mohou nechat vyvézt.

U služeb platí, že v jeden moment smí být v provozovně jen jeden zákazník na jednoho poskytovatele, podmínkou obsloužení je negativní test, stačí antigenní a samoodebraný. U dětí stačí čestné prohlášení rodiče. Každá provozovna vede evidenci zákazníků, aby ho mohla dát hygieně, kdyby zahořelo ohnisko.

Mimo dovolenou zónu se pořád nacházejí kongresy, herny a kasina, vnitřní sportoviště s výjimkami pro organizovaný sport, takže i posilovny, vnitřní bazény a wellnes a další epidemiologicky velmi rizikové provozy jako jsou třeba sauny.

Školy, kroužky

Do školek mohou po celé republice všechny děti, jedno jakého věku, bez testů i roušek. První stupeň chodí do třídy s testem, to jednou týdně, druhý stupeň a nižší ročníky víceletých gymnázií a konzervatoří nastupují v celé zemi na rotační princip s testem dvakrát týdně. Všichni vysokoškoláci smí na praktickou a klinickou výuku, i zde je to spojeno s antigenním testem.

Školy nově budou moci taky dostávat od ministerstva proplaceno 200 korun za každý provedený PCR test, resort školství na to dostal od vlády sto milionů. Více zařízení tak může začít využívat spolehlivější metodu testování, zájemci z řad škol se mají jen nahlásit ministerstvu. Dosud stát zajišťoval jen antigenní testy, PCR testy musela platit škola sama, případně její zřizovatel, což bývají obce.

Otevírají taky kroužky, dítě tam smí s antigenním testem, stačí domácí odběr, nebo s čestným prohlášením rodiče, že ho potomek úspěšně, tj. negativně, absolvoval.

Volný čas, lázně

Zájemci si mohou zajít do galerií, muzeí, na hrady, zámky, do hvězdáren a planetárií, do všech obdobných kulturních nebo historických objektů, a to včetně interiérů. S výhradou, že se nesmějí pořádat skupinové prohlídky, uvnitř není víc než jeden člověk na každých patnáct metrů čtverečních a každý si drží dva metry od těch, s nimiž nebydlí v jedné domácnosti.

Fungují také zoologické a botanické zahrady, ale ty jenom ve svých venkovních areálech, do pavilonů se nesmí. Za branou může být nejvýše tolik lidí, aby to nepřesáhlo dvacet procent kapacity.

Do lázní mohli zatím lidé jenom na pojišťovnu, pro samoplátce nebyly otevřené. Nově tam může každý, kdo má indikovaný zdravotní problém. Svolení se týká lidí s PCR i antigenním testem, k němuž mají certifikované potvrzení, a musejí ho absolvovat co tři dny. PCR test vydrží týden. Vedle toho je propustkou do lázní také kompletní očkování nebo covid prodělaný ne déle než před 90 dny.

Diskotéky, kluby a tančírny stále čekají, až na ně přijde epidemiologicky vhodný čas.

Sport

Sportující amatéři pod osmnáct let – jinými slovy různé sportovní kroužky a přípravy dětí - budou moci společně venku holdovat pohybu v počtu až třiceti jedinců, uvnitř ve dvou, a to vše oproti negativnímu antigennímu testu, co není více než tři dny stár, nebo s čestným prohlášením od rodičů, že syn nebo dcera antigenní test zdárně podstoupili.

Jinak jsou vnitřní sportoviště nadále zapovězené a venku se sportuje po dvou. Nemusí u toho být rouška.

Diváci na profesionální sport by mohli přijít nejdříve 24. května, pravidla se pro ně uvolní zároveň s kulturou a veletrhy či kongresy. Režimová opatření – kapacity, rozestupy, povinnosti testů – vláda bude ještě upřesňovat.

Kultura

Na divadla, kina, cirkusy nebo koncerty se dostane nejdříve 24. května, pokud situace dovolí a trend sestupné infekční nálože se udrží. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) avizoval, že to bude s režimovými opatřeními, zmínil třeba maximální kapacitu 50 procent sedících osob. O ostatních parametrech nechtěl hovořit, dokud se čas rozvolnění nepřiblíží a vláda pravidla nevtělí do finálního mimořádného opatření. Byl spor mezi resortem zdravotnictví a kultury, zda bude podmínkou vstupu test antigenní, který je zdarma, nebo PCR, který stojí více než patnáct set. Zatím není ujasněno, co z toho to bude.

Restaurace

Zůstávají zavřené, se světem se smí i nadále spojit leda výdejovým okénkem. Správně a právně nejsou pořád v provozu ani zahrádky, třebaže to tak mnohde nevypadá. Je šance, že zahrádky by se mohly otevřít od 17. května, incidence však musí klesnout pod 75 případů týdně v přepočtu na sto tisíc obyvatel.

Ubytování

Stále platí, že bydlení za účelem rekreace není dovolené. Do hotelového pokoje mohou jen lidé na služební či pracovní cestě, případně na cestě za zdravotním výkonem mimo dosah jejich bydliště. Na povolení pravidel by mohlo dojít od 17. května, když incidence spadne pod 75 přepočtených nakažených týdně. Pak by se mohli ubytovávat i turisté, podmínkou by byl antigenní test.

Svatby a pohřby

Obojí ceremonie a následného setkání se smí účastnit až třicet účastníků, venku i uvnitř. Chtějí-li se družit po slavnostním nebo rozlučkovém aktu, musejí hosté v soukromí, restaurační salonky zůstávají na černé listině.

Roušky na ulici

Nemusejí se nově nosit v zastavěných částech obce, ale to platí jen tehdy, když se lze vyhnout kolemjdoucím tak, aby se nepřiblížili na dva metry. Až opadne nákaza pod 25 případů na sto tisíc obyvatel týdně, pak by mělo být možné odložit kryty dýchadel zcela. K tomu je daleko, Česko zdolává teprve hranici incidence sta případů na sto tisíc obyvatel.