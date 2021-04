PŘEHLEDNĚ: Velké rozvolnění po týdnech. V pondělí otevřou další školy a školky, od 10. května i obchody

Praha Česko čeká v dalších třech týdnech první větší rozvolňování po náročné době koronavirového útlumu. Včerejší vládní rozhodnutí potvrdilo kurz nastavený začátkem týdne: v pondělí se do školy vrátí velká část dětí, zatímco obchody kvůli nedostatečně rychle klesajícím epidemiologickým ukazatelům zůstanou zavřené.

Největší změna se týká žáků v polovině regionů Česka. Do lavic opět zasednou školáci druhého stupně základek či nižších ročníků víceletých gymnázií. Třídy se budou střídat formou rotační výuky, tedy jeden týden doma, druhý ve škole.

K již dříve potvrzenému kraji Královéhradeckému, Karlovarskému a Plzeňskému přibudou v tomto režimu od 3. května školy v Praze a ve Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji. Pro ostatní regiony zatím platí termín o týden později, tedy 10. května.

Navrátivší se žáci budou mít režim dvou testů na covid týdně, zatímco ti, kteří již chodí, a pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci přejdou na test jednou týdně.

Už toto pondělí se otevřou dříve avizované tělové služby v režimu „jeden na jednoho“, jako jsou kadeřnictví, kosmetika či třeba masérské salony. Ale jen za specifických podmínek. Poskytovatel i klient musejí mít negativní test, přičemž platnost PCR metody je týden, antigenního testu tři dny. K tomu musejí mít oba ochranu dýchacích cest.

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) se další služby, třeba řemesla, otevřou 10. května spolu s maloobchodem. Následná fáze uvolnění obchodu a služeb zřejmě připadne na 17. květen. Obchody dle Havlíčka neotevřou již toto pondělí, výskyt nových případů totiž zřejmě nestihne dostatečně klesnout. „Je to pravděpodobnost hraničící s jistotou,“ uvedl ministr.

Právě tzv. incidence se stala vodítkem při rozvolňování. Jeho fáze se odvíjejí od počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel. Podle Havlíčka však obchody 10. května otevřou nehledě na počty nakažených koronavirem.



Nejvýrazněji se od pondělí změní život ve školách. Řada žáků se vrací, jiným odpadá povinnost testů či roušek. Služby zatím do rozvolňování nesměle nakouknou skrze péči o tělo, tedy včetně zhusta probíraných kadeřnictví. Hlavní změny přinášíme přehledně bod po bodu.

Mateřské školy

Nadále platí výjimka mateřinek z testování na covid či povinnosti nosit roušku v regionech, kde jsou již školky kompletně v provozu. Od pondělí k nim přibude Praha, Středočeský, Liberecký a Pardubický kraj. Ve zbytku regionů mohou do mateřinek pouze děti v předškolním věku či ty z rodin zdravotníků a dalších vybraných profesí. Stejná pravidla platí podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) také pro dětské skupiny.



Základní školy

Pro ty nastává největší změna, alespoň v šesti výše zmíněných krajích a v Praze. Doteď usedali do lavic formou rotační výuky – týden ve škole, týden doma – žáci prvního stupně. K nim teď přibude i druhý stupeň. Školáci prvních až pátých tříd si však trochu oddechnou: testování neinvazivní antigenní variantou je nově čeká už jen jednou týdně. Totéž platí i pro učitele a nepedagogické pracovníky škol. Naopak vracející se druhé stupně najedou na režim dvou testů týdně.



Správa státních hmotných rezerv na to pro školy vyčlenila 185 tisíc testů. Dle Plagy by to mělo stačit asi na 14 dní, kdy by měly dorazit další objednané sady testů. Stejná pravidla pak od pondělí mají i nižší ročníky víceletých gymnázií. Roušky zůstávají povinné.

Ve zbylých sedmi krajích by se školy měly otevřít pro rotační výuku kompletně 10. května.

Střední školy

Třídy středních škol by se mohly opětovně zaplnit od 17. května tak, jak bylo naplánováno ve vládním rozvolňovacím balíčku číslo čtyři. Praktická výuka nyní zůstává zachována, teoretická probíhá i nadále online formou.



Vysoké školy

Už od pondělí 26. dubna se vysokoškolští studenti mohli vrátit k výuce v prostorách škol v praktických, laboratorních, experimentálních a uměleckých předmětech. S návratem všech studentů vysokých škol k praktické výuce vláda počítá od 10. května. Na jejich testování poskytne vysokým školám ministerstvo financí 50 milionů korun.



Tělové služby

Kadeřnictví, masážní či kosmetické salony. Všechny služby péče o tělo mohou od pondělí otevřít s podmínkou negativních testů pro klienta i poskytovatele. Platnost PCR testů bude týden, antigenních tři dny. Po celou dobu bude povinná ochrana dýchacích cest.



Například kadeřníci budou mít nově povinnost shromažďovat o zákaznících údaje kvůli možnému pozdějšímu epidemiologickému šetření. Proti tomu už se ohradil Úřad pro ochranu osobních údajů, podle nějž je toto opatření resortu zdravotnictví nezákonné.

Restaurace a obchody

Ostatní služby, včetně zahrádek restaurací, si musejí počkat nejdříve do 17. května. Vše bude záležet na aktuální incidenci nových případů na 100 tisíc obyvatel. Maloobchod otevře za zpřísněných podmínek své dveře zákazníkům 10. května. Existuje sice teoretická možnost, že se epidemiologická situace zlepší natolik, že obchody otevřou už po tomto víkendu, to by ale musela týdenní incidence celorepublikově klesnout pod či velmi blízko hodnotě 100 případů. Podle Havlíčka je to krajně nepravděpodobné. Momentálně je hodnota plošně pro celé Česko na čísle 146.