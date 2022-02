Pandemie zamávala se vším, firmy loví lidi. Víme, kde si nejvíc vyděláte

Host se nevinně obrátí na vrchního a zároveň majitele malého pohostinství v jedné osobě a navrhne: „Váženej pane, nechtěl byste z toho tady radši udělat bar?“

„Proč bych jako měl?“ podiví se majitel.

„Protože tu stejně není nic k jídlu.“

V gastronomii je teď nálada na vtipkování pramalá, to proto, že v mnoha tuzemských restauracích a hospodách by onen kýžený pokrm teď ani neměl kdo uvařit či strávníkovi donést. Jestli totiž pandemie torpédovala některé z pracovních odvětví, tak to byla gastronomie. Takřka v každém větším městě lze narazit na cedulku na okně či dveřích pohostinství: „Přijmeme kuchaře/číšníky/servírky. Nástup možný ihned.“