Spoření v DIP by nemělo být naší jedinou rezervou. Co doporučuje finanční poradkyně?

Lidovky.cz: V čem je největší rozdíl mezi investicí v rámci dlouhodobého investičního produktu a vkladem do klasických investičních fondů?

Rozdíl v tom v podstatě není. Jedná se o totožný produkt, jen s tím, že DIP kombinuje dlouhodobě odzkoušené investiční produkty s výhodami v daňové úspoře testované u jiných produktů. V případě DIP se vlastně jedná o spojení výhod dvou různých věcí v jednom řešení a přidala se podmínka minimálně deseti let trvání plus možnost daňového odpočtu.

Lidovky.cz: Podle čeho se společnosti rozhodují, jakou nabídku dají i do DIP?