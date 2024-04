Jediný způsob, jak porazit inflaci. Komu se při spoření na stáří vyplatí dynamická strategie?

Obsah seriálu 22. 4. – DIP. Horká letošní novinka. Jaké výhody střadateli nabízí?

Jaké výhody střadateli nabízí? 23. 4. – Klasické „penzijko“. Letošní změny a jeho výnosy

Letošní změny a jeho výnosy 24. 4. – Nebojím se riskovat. Principy dynamické strategie

Principy dynamické strategie 25. 4. – Jsem konzervativní střádal. Proč volit vyvážené strategie?

Proč volit vyvážené strategie? 26. 4. – Časté chyby ve spoření na penzi. Odkládáme bokem jen drobné

Odkládáme bokem jen drobné 27. 4. – Další způsoby zhodnocení. Vklady, účty, nemovitosti...

Jaký typ člověka, respektive investora, jste?“ Tak zní často jedna z prvních otázek, kterou zájemci o investování od finančních a investičních poradců slyší.

Druhý důležitý faktor je věk i investorova aktuální socioekonomická pozice. „Dynamická strategie, mimo úspory na důchody, není vůbec vhodná pro ty, kdo nemají žádný majetek, mají minimální rezervu a všechny své prostředky by investovali,“ přibližuje důležité vodítko pedagog VŠE Jiří Rotschedl.

Ne každý je totiž schopen riziko dynamických investic nést – a právě toto jsou zprostředkovatelé ze zákona povinni zjistit.

„Ze zákona je nutné také posoudit přiměřenost pro klienta, tedy jeho zkušenosti a znalosti v oblasti investic,“ doplňuje Rotschedl.

Deset, nebo spíš patnáct let

Dynamické strategie totiž nabízejí vyšší výnosy, ale až v delším horizontu, který by měl trvat aspoň deset, spíš ale 15 let. Vyplatí se tedy mladším a trpělivějším střadatelům – v příliš krátkém čase se výnos může dostat do červených čísel.