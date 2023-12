Čepované pivo čeká jedno z největších zdražení za desítky let. Kvůli růstu sazby DPH bude stát o pět korun víc

Ta dobrá naznačuje, že jen málokteré hospody a restaurace – alespoň ze začátku roku – najdou odvahu započítat do ceny všechny faktory. Zejména v malých obcích by hospodští přišli o poslední zbytky štamgastů.

Ve většině gastro podniků tak zůstane „jen“ u zdražení vlivem přesunu čepovaného piva z nynější sazby deset procent do základní 21 procent. Ale i to znamená razantní nárůst. Matematicky to vychází u nejlacinějších točených piv zhruba o tři koruny za půllitr, u dražších až o osm, někde možná i víc. Nejčastěji tedy o zmíněných pět korun.