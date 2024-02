Rakousko je téměř stoprocentně závislé na ruském plynu, ministryně žádá změnu

Když Rusko zaútočilo 24. února 2022 na Ukrajinu, Rakousko dováželo 80 procent zemního plynu od státní ruské společnosti Gazprom. Po dvou letech války se tento podíl zvýšil na 98 procent, píše portál euractiv.sk.

Rakouská ministryně Leonore Gewesslerová, do jejíhož portfolia spadá klima, životní prostředí, energetika, mobilita, inovace a technologie nyní naléhá, aby země přijala rychlá opatření, která by tuto situaci zvrátila. Nynější podíl ruského plynu na rakouském trhu představuje enormní nárůst proti 17 procentům v říjnu 2022, kdy Rusko omezilo toky plynu do Evropy. Trend se brzy obrátil a podíl ruského plynu v zemi byl již v srpnu minulého roku zpátky na úrovni 43 procent.

Smlouvy mluví jasně

Spotřeba rakouských domácností se podle údajů ministerstva energetiky snížila ze 100 terawatthodin (TWh) v roce 2022 na 75 TWh v tom loňském. V roce 2022 dovezlo Rakousko plyn v hodnotě kolem zhruba 175 miliard Kč, vzhledem k poklesu cen suroviny se očekává, že za rok 2023 to bude kolem 75 miliard Kč.

Hlavním důvodem jsou však smlouvy o nákupu plynu mezi rakouskou energetickou společností OMV a ruskou státní firmou Gazprom. Závazek OMV o povinných odběrech plynu (take-or-pay) vůči Gazpromu představuje 60TWh ročně, což stačí na pokrytí téměř celé poptávky plynu v zemi. Smlouvy byly uzavřeny na období 2018 až 2040 a pravděpodobně jsou levnější, než v případě sousedního Německa, které se musí spoléhat na globální trhy, aby zabezpečilo dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG).

„Když Gazprom dodává, OMV to musí převzít,“ konstatuje Christoph Dolna-Gruber, analytik národní energetické agentury. Místní energetické společnosti v Rakousku, z nichž většina je částečně vlastněná obcemi nebo městy to velice rády zaplatí. Sice existují alternativy, nicméně jsou dražší kvůli tranzitním poplatkům okolních zemí. „Neruského zemního plynu je dostatek, ale energetické společnosti jej nekupují,“ konstatovala rakouská ministryně.

EU s ruským plynem do budoucna nepočítá

Dovoz přes Německo podléhá poplatku za skladování plynu ve výši 1,86 eur za megawatthodinu. Itálie plánuje začít vybírat poplatek za vývoz plynu ve výši 2,19 eur za MWh od 1. dubna.

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu ČR má zavedení poplatků významné důsledky pro celý evropský trh s plynem. Zvyšují náklady pro dovozce plynu, což vede k vyšším cenám pro koncové spotřebitele a může oslabovat konkurenceschopnost podniků. Poplatek rovněž narušuje úsilí o diverzifikaci zdrojů plynu a zvýhodňuje dodávky plynu z Ruska, a to je v rozporu s geopolitickými a cíli EU zbavit se závislosti na dovozech energií z Ruska a posílit energetickou bezpečnost.

Česká republika spolu s podporou Rakouska, Maďarska, Polska a Slovenska vyzývá k lepší ochraně evropského trhu s plynem. Zmíněná koalice zemí podporovaná dalšími státy požádala 20. února stávající belgické předsednictví EU o zařazení bodu k tomuto tématu na agendu jednání ministrů pro energetiku 4. března tak, aby o něm byla vedena celoevropská debata

Cílem EU je do roku 2028 úplně vytlačit ruský plyn ze svého trhu. Revize z Bruselu z roku 2023 však zjistila, že Vídeň ještě nezačala svůj postup plánovat.

Alternativy budou dražší

Podle rakouské ministryně Gewesslerové bude pro řešení problému zapotřebí učinit tři důležité kroky. Za prvé, místní energetické společnosti musí začít zvyšovat podíl neruského plynu, aby dokázaly, že si bez něj do budoucna poradí. Za druhé bude třeba porušit dlouhodobou smlouvu s Gazpromem, která zavazuje Rakousko k odběru plynu a to bez ohledu na podmínky. Tento krok pravděpodobně narazí na odpor rakouských konzervativců. Kancléř Karl Nehammer například v loňském roce řekl, že pokračování smluv je v zájmu daňových poplatníků. „Jde o zabezpečení majetku státu a udržení existujících smluv co nejdéle,“ vysvětloval s odkazem na vládní 31,5 procentní podíl v OMV.

A za třetí, ministryně energetiky chce za Zelené začlenit zemní plyn a nezávislost od Ruska do revize národní bezpečnostní strategie země. Vojensky neutrální Rakousko, otřesené ruským útokem na Ukrajinu, se snaží přehodnotit svoji bezpečnostní architekturu. „Vyzýváme všechny zainteresované, aby podnikli další kroky v zájmu rakouské nezávislosti,“ napsalo před nedávnem ministerstvo energetiky.

Tyto diskuse probíhají v čase, kdy se Rakousko připravuje na národní volby, jež se budou konat letos na podzim, a evropské volby plánované na červen.

Když velvyslanec EU v Rakousku Martin Selmayr koncem loňského roku řekl, že pokračující dovoz plynu do Rakouska se rovná posílání krvavých peněz do Ruska, sklidil za svá slova ostrou kritiku. Gewesslerová nemá žádné pochybnosti o tom, že pouze pojmenoval skutečnost. „Našimi účty za energie nepřímo financujeme ohavnou válku na Ukrajině,“ řekla ministryně.