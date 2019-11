Advokáti proti totalitě. Startuje ojedinělý projekt, který přiblíží strastiplné osudy 10 právníků

PRAHA Byla sobota 5. listopadu 1949, kdy se pražský advokátní koncipientja Jaroslav Borkovec stal jedním z odsouzených, které za protistátní činnost v ranních hodinách na dvorku za pankráckou věznicí komunisté popravili.

Přesně po 70 letech připadl 5. listopad na úterý a nedaleko pankrácké věznice – ve Velké porotní síni Vrchního soudu v Praze – startuje právě v tento den unikátní projekt České advokátní komory s názvem Advokáti proti totalitě.

Česká advokátní komora sídlí na Národní třídě, kudy v podloubí Kaňkova paláce před 30 lety doslova kráčely dějiny. „Proto jsme si letošní významné třicáté výročí listopadových událostí chtěli připomenout ještě výrazněji, a také více advokátně. A tak jsme celý rok chystali rozsahem zcela ojedinělý projekt s názvem: Advokáti proti totalitě, který má tři základní součásti,“ přiblížila prvotní impuls projektu mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Křest knihy

První jeho součástí je konference, na které vystoupí významní řečníci, historici i právní teoretici. Konference se uskuteční ve Velké porotní síni Vrchního soudu v Praze, kde v padesátých letech probíhaly nechvalně známé nespravedlivé soudní procesy. Jedním z bodů konferenčního programu je křest stejnojmenné knihy autorů Petra Tomana a Ondřeje Šebesty.

Ta představuje osudy deseti osobností – jedné advokátky, osmi advokátů a jednoho advokátního koncipienta, kterým 20. století postavilo do cesty nejednu životní křižovatku. „A nejednu osudovou volbu, zda se přizpůsobit režimu a jako mnozí jiní podlehnout strachu o sebe a své blízké, nebo se odvážným bojem za právo a spravedlnost totalitě vzepřít. Zvolili tu druhou.

Někteří strávili desítky let v komunistických kriminálech, jiní museli navždy opustit advokacii, jeden z nich byl po zinscenovaném politickém procesu popraven. Nikdo z nás by s nimi neměnil. O to víc je třeba vážit si jejich statečných činů i rozhodnutí,“ uvedl u příležitosti křtu spoluautor knihy a sám advokát Petr Toman. Kniha vyšla ve vydavatelství Mladá fronta a je již k zakoupení v síti knihkupectví či přes webové stránky kniha.cz.

Fotografie Jaroslava Borkovce po zadržení STB.

„Autorům této publikace patří dík, že strastiplné a přímo drastické životní příběhy, ať již advokátů známých, méně známých či dosud neznámých, předkládají čtenářům právě u příležitosti 30. výročí sametové revoluce a vpředvečer 30. výročí svobodné a (dosud) nezávislé advokacie. Jsem hrdý na kolegy, o nichž tato publikace pojednává, na ty, kteří se nikdy svému přesvědčení a advokátnímu slibu nezpronevěřili,“ uvedl předseda představenstva ČAK Vladimír Jirousek a dodal, že je pyšný i na to, že mohl být přítelem jednoho z nich – Otakara Motejla. Možná i díky knize budou kromě něho, Dagmar Burešové nebo Jána Čarnogurského veřejnosti nyní známa i další jména advokátů – Jiřího Machourka, Milana Hulíka, Rastislava Váhaly, Františka Hejného, Kamilla Reslera, Jiřího Křížka a již zmiňovaného Jaroslava Borkovce, který zaplatil životem.

Výstavní vitrýny

Protože Česká advokátní komora chtěla představit „deset statečných“ nejen advokátní, ale i širší laické veřejnosti a také proto, že všechny informace a zejména trojrozměrné exponáty z jejich života se do knihy zákonitě vejít nemohly, přidala další součást projektu – výstavu.

V galerii 17. listopadu na Národní třídě zaplňují plátna a výstavní vitríny zajímavé dokumenty a artefakty z jejich životů, mezi nim je k vidění například nepostradatelná rtěnka a oblíbená brož první dámy české justice Dagmar Burešové, talár s hermelínem Otakara Motejla, kterým jako předseda Nejvyššího soudu vítal i britskou královnu, bible Jána Čarnogurského, jež s ním „přežila“ kriminál -, nebo díky ní ho přežil i on, či brýle Jaroslava Borkovce, které měl na sobě, když psal svůj poslední dopis manželce před popravou.

Rodina Jaroslava Borkovce.

Na vlastní oči mohou návštěvníci vidět výstavu každý den od 6. listopadu 2019 do 31. ledna 2020, a to zdarma. Ve všední dny bude otevřeno od 8 do 17 hodin, o víkendech od 10 do 17 hodin.



Ocenění

Osudy deseti statečných advokátů nesmí být nikdy zapomenuty a musí jako zdvižený ukazováček připomínat, že boj proti totalitě nekončí ani v době veskrze demokratické. „Odhodlaně bojovali a přispěli svým dílem ke svobodě naší společnosti. V době, kdy slavíme důležité výročí naší obnovené demokracie, je čas si jejich osudy připomenout,“ uvedl předseda ČAK Jirousek, který jejich činy navíc u příležitosti vernisáže výstavy ocenil advokátním vyznamenáním. Tři z nich – Ján Čarnogurský, Milan Hulík a Jiří Machourek si je převzali osobně, za ostatní je in memoriam obdrželi jejich blízcí.

U příležitosti 70. výročí popravy Borkovce spouští Česká advokátní komora také speciální webové stránky www.advokatiprotitotalite.cz, kde jsou publikovány další dokumenty a fotografie, které se do knihy ani na výstavu nevešly a také zajímavá dobová videa. I do budoucna mají tyto stránky ambici „žít“ dalšími příběhy podobně hrdinných advokátů, jejichž jména a osudy zatím zůstaly v zapomnění, ale dříve či později se objeví. Není tajemstvím, že díky jejich potomkům, přátelům nebo klientům se objevují už teď.

Iva Chaloupková je mluvčí ČAK a projektu Advokáti proti totalitě.