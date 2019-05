Exekutoři odmítají čísla ,sociálky‘. Srážky z důchodů provádějí i pojišťovny či obce, brání se

PRAHA Koncem minulého týdne zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) statistiku zadluženosti českých seniorů. Podle úřadu ve dluhové pasti uvízlo 90 400 důchodců, to je zhruba o 3800 víc než koncem loňského roku. Vedení Exekutorské komory ČR (EKČR) přišlo o víkendu s tvrzením, že zveřejněné údaje jsou nepřesné, a tedy zavádějící. Brání se tím, že jich vedou o celou čtvrtinu méně.

„Uváděných 90 400 srážek z důchodů není tvořených jen soudními exekucemi, nýbrž počet zahrnuje exekuce prováděné přímo soudy podle občanského soudního řádu, exekuce přerušené v důsledku insolvence, exekuce prováděné podle správního řádu orgány státní správy a územní samosprávy,“ uvedlo vedení komory v tiskové zprávě. Brání se tak, že výkon rozhodnutí neprovádí jen soudní exekutoři, ale například i přímo zdravotní pojišťovny, obce či magistráty – anebo správce daně v případě daňových exekucí.



Zveřejněná čísla podle tiskové zprávy EKČR neodpovídají realitě i z toho důvodu, že obsahují i již vymožené exekuce, jež ČSSZ nestačí administrovat.

Ambiciózní plán

To však nemění nic na tom, že záměr, který „sociálka“ minulý týden představila, má háček. Úřad totiž slíbil, že by mohl nechat zastavit celou řadu neoprávněných exekucí, a to kvůli neplatným rozhodčím doložkám z úvěrových smluv. Fakticky na to úřad ale nemá pravomoc. „Česká správa sociálního zabezpečení není účastníkem řízení. Nemůže proto přezkoumávat vedené exekuce,“ uvedl již minulý týden Petr Kučera, kladenský soudní exekutor.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pak vysvětlilo, že by ČSSZ mohla jen příslušné soudy upozornit na to, že jde o exekuci, kde je právním titulem rozhodčí nález vydaný na základě sjednané rozhodčí doložky.

To by však znamenalo, že by úředníci museli ručně projít každý exekuční spis – a to by bylo kapacitně poměrně náročné. V jediném online evidenčním systému – Centrální evidenci exekucí – lze totiž dohledat jen počet exekucí jednotlivce a to, kdo je spravuje, nikoliv detailní údaje o exekuci.

Ministerstvo slíbilo, že se ČSSZ v průběhu měsíce května pokusí ověřit, zda by na to jejich pracovníci stačili.