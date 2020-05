GLOSA: Soudcům by měli rozumět i prostí lidé

PRAHA Média minulé úterý zaujala odlišná stanoviska sedmi ústavních soudců, připojená pod rozhodnutí o odmítnutí stížnosti napadající vyhlášení nouzového stavu.

Právě včera tomu bylo sedm let, co u Ústavního soudu zasedá jedna z těchto disentujících soudců – Milada Tomková. Nikdy nepatřila mezi aktivistické soudce. Ani když před příchodem k Ústavnímu soudu působila u Nejvyššího správního soudu. Pozornost médií nevyhledává. Rozhovory téměř neposkytuje. Učinila tak jen dvakrát, naposledy loni. Přesto právě její odlišné stanovisko dokazuje, že toho má hodně co říci.



Místopředsedkyně Ústavního soudu Milada Tomková.

Zatímco soudce Filip, celoživotní akademik, prošpikoval svůj disent právnickými kudrlinkami, latinou, citacemi a poznámkami pod čarou, čímž by jistě vyhověl i nejpřísnějším nárokům na vysokoškolskou kvalifikační práci, lidé bez právnického vzdělání jeho slovům neporozuměli a nic si z nich nevzali.



Soudce Ústavního soudu Jan Filip.

Tomková, jediná ze sedmi disentujících soudců, zvolila opačný přístup. Zklamání z rozhodnutí vyjádřila jednoduše a srozumitelně, aby jí rozuměli prostí lidé. Vždyť tu také šlo o jejich práva, a ne o práva akademiků!