Kdo je Petr Angyalossy? Nejvyšší soud získal nečekaného šéfa

PRAHA Civilní a trestní soudnictví má nového šéfa. Po čtvrt roce, co bylo křeslo předsedy Nejvyššího soudu (NS) prázdné v důsledku odchodu Pavla Šámala k Ústavnímu soudu, do něj usedl Petr Angyalossy.

Prezident Miloš Zeman nezdůvodnil, proč ze čtyř kandidátů, jejichž jména neupřesnil, vybral právě jeho. „Rozhodl jsem se, jak jsem se rozhodl,“ uvedl jen. Dodal, že si přečetl životopisy všech kandidátů a že se s nimi i sešel.



Všichni se ptají, kdo to je

„V justici ani u veřejnosti nejsem neznámý,“ odrážel nový šéf NS hned po svém jmenování dotazy a narážky, proč mu prezident Zeman dal přednost před známějším soudcem NS Robertem Fremrem, který je nyní místopředsedou haagského trestního tribunálu a jenž se o vedení NS též ucházel.

„To jméno je pro mě naprosto neznámé,“ řekla například v rozhovoru pro MF DNES, který vyšel v den Angyalossyho jmenování, ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Ona sama přitom, stejně jako poslední předseda NS Pavel Šámal, prezidentu Zemanovi doporučovala do čela NS postavit právě Fremra.

Angyalossyho cizokrajně znějící jméno je maďarského původu (vyslovuje se anďaloši). Ač se před 56 lety narodil v Přerově, dětství prožil na slovensko-maďarském pomezí, ve městě, jež se od roku 1990 jmenuje Veľký Meder, dříve Čalovo. Na Slovensku získal i střední vzdělání. Maturoval na gymnáziu v Dunajskej Strede. Celou svou profesní kariéru ale udělal až v samostatné České republice.

Čtvrt století v taláru

„Justice je pro mne životním posláním. Žiji pro ni a dýchám. Jsem ochoten pro ni pracovat 24 hodin denně,“ řekl minulý týden portálu Česká justice ve svém prvním obsáhlém rozhovoru.

Angyalossy je soudcem od roku 1996. Na tuto dráhu se vydal po absolvování brněnských práv, která vystudoval dálkově při zaměstnání. Během nich pracoval v různých profesích. Dělnických, technických i administrativních.

Za bezmála čtvrt století pak v taláru prošel celou soudní soustavou. Nejprve v letech 1996–1999 soudil u okresního olomouckého soudu. Pak pět let u olomoucké pobočky ostravského krajského soudu. A od roku 2004 až do svého příchodu k NS u vrchního soudu, rovněž v hanácké metropoli. „Byl tam sice předsedou senátu, ale ne tím řídícím, který mezi jeho členy rozděluje práci. Byl druhým předsedou,“ řekl LN zdroj obeznámený s Angyalossyho působením u vrchního soudu. Za ten i deset let z třinácti, co u něj soudil, hovořil do médií jako tiskový mluvčí. A právě poukazem na to odráží námitky, že je neznámý.

Mezi případy, jež soudil, patří třeba korupční kauza uprchlého exposlance ČSSD Petra Wolfa či vražda studentky v brněnském arboretu. Ač byl vždy trestním soudcem, své vysokoškolské kvalifikační práce napsal z civilního práva. Diplomovou na téma „Sázka a hra“ obhájil v roce 1993 u dnešního ústavního soudce Josefa Fialy. Jeho disertace má název „Náhrada škody v pracovním právu.“