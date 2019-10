KOMENTÁŘ: Tržní systém výběru exekutora neumožňuje nepostihovat účet nebo mzdu

PRAHA Současný systém výběru exekutora vyhovuje určité organizované skupině podnikatelů s pohledávkami. Výběr exekutora věřitelem je součástí obchodu s chudobou. Jestliže jsou součástí organizovaného obchodu s chudobou i největší české pojišťovny je nutná okamžitá změna systému.

Každá třetí domácnost v Česku má problém vyjít s měsíčním příjmem

V dluhových pastech je nyní 421 tisíc osob, které mají 3 a více exekucí. Spíše však 820 tisíc osob, na které je v současné době vedena exekuce.



Končí období ekonomického růstu, peníze emitované ČNB za „údržbu“ kurzu eura jsou spotřebovány. Růst HDP je udržován spotřebou domácností a průmysl závislý na exportu do Německa přestává navyšovat mzdy, což je neklamný signál příprav na propouštění zaměstnanců.

Dluh domácností dosahuje 2,8 bilionu korun a každá třetí domácnost v Česku má problém vyjít s měsíčním příjmem. Čtvrtina Čechů má přitom rezervu pouze ve výši jednoho platu, pětina pak ve výši dvou až tří měsíčních příjmů.

Každý výpadek příjmů tedy znamená platební neschopnost a bohužel – někdy i exekuci.

Dlužník padá do dluhové pasti již při první exekuci

Při stávajícím systému výběru exekutora, kdy se na dlužníka slétne několik exekutorů, obvykle z různých konců republiky, padá dlužník do dluhové pasti již při první exekuci. Na vině je vertikální konkurence mezi exekutory, kdy první exekutor je nucen postihnout všechen majetek dlužníka. Dlužník má zablokovanou mzdu i účet a proto nemůže hradit své splatné závazky.

Kdyby totiž exekutor nepostihl všechen majetek dlužníka, další exekutor v pořadí by majetek postihl, vymohl dříve a rozumný první exekutor by přišel o svého oprávněného a zkrachoval by.

Každá druhá domácnost má nějaký úvěr, čtvrtina domácností má dokonce dva.



S nastupující recesí lze očekávat nárůst osob v dluhových pastech o statisíce osob, spíše řečeno statisíce domácností.

Lék na dluhové pasti

Pokud tedy dlužník skončí v exekuci, je exekutor povinen zvolit nejvhodnější způsob zpeněžení majetku, exekuce nesmí dlužníka zruinovat. Očekávaným výsledkem exekuce je, aby dlužník po splacení dluhu zachoval svou legální ekonomickou aktivitu. Pokud by neexistovalo riziko dalších exekucí jinými exekutory, není exekutor nucen postihovat účet, ani mzdu, což však současný tržní systém výběru exekutora neumožňuje. Lékem na dluhové pasti je princip jeden místní exekutor jeden dlužník. A samozřejmě je nutné odstřihnout exekutora od vlivu věřitele, který nesmí mít na rozhodování exekutora vliv. Exekutor je součástí justice a ta musí být nestranná a nezávislá.

Má věřitel na výběr?

Požadavky věřitelů, že musí mít na exekutora vliv, a ten je musí poslouchat, zní strašlivě, ale současné zákony to bohužel umožňují. Věřitel se přitom může rozhodnout, zda bude vymáhat pohledávku sám, podá žalobu, či využije jedné z mnoha inkasních agentur. Pokud ovšem využije exekutora s jeho rozsáhlými pravomocemi, musí se podřídit principu nezávislosti exekutora. Stejně tak si věřitel nemůže vybrat svého soudce, policistu, notáře ani insolvenčního správce.

Reálný život je však někde jinde

V komentáři Lidovek Občany nezajímá teritorialita exekutorů. Dlužníkům by až na výjimky nepomáhali se autor zabývá výsledky průzkumu agentury STEM/MARK, který zadala Česká asociace věřitelů. Autor uvádí, že: „Je téměř až absurdní, že diskuse k exekuční problematice, která se vede v českých médiích, prakticky vůbec neodpovídá tomu, co v této oblasti trápí anebo aspoň zajímá české občany. Z médií bychom mohli nabýt pocitu, že snad úplně každý žije tím, jak se vyřeší otázka přidělování exekucí exekutorům a zda se v budoucnu zavede nějaký jiný model, než je ten stávající, například některá z forem teritoriality.“

Na základě průzkumu STEM/MARK autor Robert Runták dochází ke zjištění, že: „Reálný život je však někde jinde.”

Autor též přichází s myšlenkou, která zřejmě vyplývá z výzkumu agentury STEM/MARK, který zadala Česká asociace věřitelů: „Češi smýšlejí výrazně jinak, než si myslí novináři a patrně i mnozí politici.“ Škoda, že autor komentáře ve svém archivu nevyhledal i jiné průzkumy veřejného mínění zaměřené na exekuční prostředí.

Obdobně se také autor rozepisuje o nedostatcích slovenské teritorialitě: „Stačí si přečíst pár článků ze slovenských novin.“ Škoda, že se nezačetl do několika článků českých novin, kde prezident Slovenské komory exekutorů JUDr. Ing. M. Paller hodnotí situaci zcela odlišně, pozitivně, a vysvětluje důsledky teritoriality. „Otvára sa priestor na vysporiadanie sa s korupčným a iným protiprávnym, celému stavu škodiacim konaním niektorých súdnych exekútorov.”



Autor komentáře je známý špičkový sběratel umění, štědrý sponzor fotbalové Sigmy, politik a dlouholetý úspěšný ředitel exekutorského úřadu. Česká asociace věřitelů (ČAV) je organizace zajišťující nároky skupiny vzájemně propojených subjektů, i exekutorských úřadů, která bojuje proti změně současného systému výběru exekutora.

Internetová populace

Závěry průzkumu STEM/MARK, který se diametrálně liší od opakovaných průzkumů prováděných renomovanou agenturou NMS Market Research.

V průzkumu veřejného mínění STEM/MARK překvapí nezvykle nízký věkový limit respondentů – 60 let a cílová skupina, kterou je internetová populace. Proč? Úspěch průzkumu zajišťují kromě pečlivého výběru respondentů i návodné otázky, které mají účastníky přesvědčit, že obyvatelstvo, nechce princip teritoriality.

Průzkum veřejného mínění NMS (leden 2019) byl prováděn na vzorku 1527 osob a věk respondentů do 69 let. Z výsledků NMS lze uvést :



Systém výběru exekutora považuje za špatný 60 % Čechů. To je o 10 p. b. více než u měření v roce 2015. Za velmi dobrý stávající systém výběru exekutora označilo jen 6 % Čechů. 23 % si naopak myslí, že jde o velmi špatný systém.

58 % Čechů se domnívá, že exekutor by měl být státní institucí. 30 % lidí si myslí, že by měl být soukromou institucí, která zastupuje stát a je nestranná.

Podle 69 % Čechů by exekutor měl být přidělen státem podle trvalého bydliště dlužníka.

Výsledky průzkumu veřejného mínění NMS byly prezentovány veřejnosti v poslanecké sněmovně, účastnili se i zastánci současného exekučního systému.

Snídaně s ČAV

Prezentační snídaně České asociace věřitelů k výsledkům průzkumu veřejného mínění STEM/MARK se mohli zúčastnit pouze zástupci některých vybraných medií, a prověření zastánci současného tristního stavu. Zastánci změn, nebo dlužníci pozváni jako tradičně nebyli. Zřejmě, aby nebyly objeveny nedostatky v argumentaci řečníků.

Světlo na konci tunelu – bude ANO prosazovat nezávislost justice

Je zřejmé, že nadcházející parlamentní diskuse o zásadních protikorupčních změnách v exekučním systému bude tvrdá a nekompromisní. Ti politici, kteří kompromis sjednají, si nesmazatelně zapíší body za rozetnutí gordického uzlu dluhových pastí. Taková příležitost se neopakuje tak často. Kompromis se totiž hledá v oblasti mezi zestátněním exekutorů a ponecháním současného stavu. Definice daná předsedou vlády A. Babišem, kterou má v PSP prosazovat P. Nacher, je jednoduchá: „Jeden místní exekutor, jeden povinný“ (M1). Ale jak odolat tlakům a princip M1 prosadit, je výzva pro zkušeného vyjednavače. Nepochybuji, že P. Nacher zkušeným vyjednavačem je, jak prokázal při vyjednávání insolvenčního zákona. Exekutoři jsou součástí justice a ta má být nezávislá. Tak uvidíme. Snad již brzy.

Autor je mluvčí Platformy za teritorialitu.