Státní zástupce stáhl obžalobu ve třetí Dbalého korupční kauze. Pravomocně je věc skončená

Praha Státní zástupce stáhl obžalobu ve třetí z korupčních kauz někdejšího ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Vyplývá to z justiční databáze Infosoud, podle které je věc pravomocně skončená, a to vzhledem ke zpětvzetí obžaloby. Na posun v případu v pátek upozornila Česká televize. Dbalý čelil obvinění, že kvůli úplatkům přijímaným od dodavatelů poškodil společně s dalšími obviněnými nemocnici o nejméně 17,8 milionu korun.

Podle Infosoudu došlo ke zpětvzetí obžaloby 26. února. Vyjádření dozorového státního zástupce se zjišťuje. Pražský městský soud chtěl stíhání Dbalého už dříve zastavit, přičemž argumentoval tím, že vzhledem k předchozím dvěma kauzám už u lékaře není téměř žádný prostor pro další významné navyšování trestu. Státní zástupce s tím ale nesouhlasil a úspěšně si podal stížnost.



Městský soud pak chtěl začít případ projednávat loni v prosinci a také letos v lednu, naplánované termíny ale musel zrušit. Jeden z obhájců se totiž omluvil kvůli kolizi s jiným hlavním líčením.

Obžaloba se kromě Dbalého týkala také jeho bývalého náměstka Michala Toběrného a Jana Valtra, jenž figuruje v jiných kauzách jako spolupracovník vlivného lobbisty Iva Rittiga. Dbalému a Toběrnému hrozilo za přijímání úplatků a porušování povinností při správě cizího majetku pět až 12 let vězení, Valtrovi za podplácení maximálně šest let. Obvinění původně čelil i někdejší primář neurochirurgie na Homolce František Tovaryš, soud však jeho stíhání zastavil kvůli duševní chorobě.

Kauza se týká období let 2006 až 2011 a zahrnuje nemocniční veřejné zakázky na dodávku zařízení pro pracoviště navigované neurochirurgie, dodávku hybridního zobrazovacího zařízení, poskytování poradenských služeb a poskytování správy a vývoje aplikací.

Pražský vrchní soud Dbalého letos v lednu poslal pravomocně do vězení na sedm let za přijímání úplatků a ovlivňování jiných nemocničních zakázek. Součástí verdiktu je peněžitý trest 10,9 milionu a povinnost nahradit nemocnici škodu 49,5 milionu korun. V další části kauzy, která zahrnuje zakázky na digitalizaci chorobopisů a nákupu gama nože, byl Dbalý za braní úplatků zatím nepravomocně odsouzen k devíti letům vězení a k propadnutí majetku. V českém právním řádu se tresty nesčítají, a soudy tak mohou poslat Dbalého do vězení maximálně na 12 let.