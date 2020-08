Ministerstvo vnitra tají informace o svém dlouholetém úředníkovi Kauckém

Praha Ministerstvo vnitra (MV) vystavělo okolo svého zaměstnance Jiřího Kauckého informační zeď. Drtivou většinu údajů, které o něm chtěl server Lidovky.cz získat podle zákona o svobodném přístupu k informacím, MV odmítlo poskytnout.

Kaucký se ve čtvrtek v Senátu účastní volby nového předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Zveřejnit více o jeho působení na ministerstvu, kde v různých funkcích pracuje již od roku 1997 a kde byl i státním tajemníkem, je tudíž ve veřejném zájmu.

Lidovky.cz požádaly vnitro o dopis, jímž předchozí ministr vnitra Lubomír Metnar (resort řídil v první vládě Andreje Babiše – pozn. red.) navrhl s Kauckým zahájit kárné řízení.

„Metnarův podnět obsahoval osm skutků, jichž se měl Kaucký dopustit. Kárné řízení s ním bylo vedeno pro sedm z nich,“ řekl serveru Lidovky.cz zdroj obeznámený s průběhem řízení. Kauckého nakonec zachránila změna vlády, při níž Metnara ve funkci ministra vnitra nahradil v červnu 2018 Jan Hamáček (ČSSD). „Hned v ten den ve tři odpoledne vzal Metnarův podnět k zahájení kárného řízení s Kauckým zpět,“ řekl serveru Lidovky.cz zdroj. „Nebyl jsem přesvědčen, že ke kárnému řízení jsou dostatečné důvody,“ odepsal Hamáček serveru Lidovky.cz.

„S ohledem na obsah požadovaných dokumentů, týkajících se zahájení a skončení kárného řízení, a s přihlédnutím k zásadě presumpce neviny a standardu ochrany osobních údajů státních zaměstnanců je odmítnutí poskytnutí těchto dokumentů nezbytné k ochraně soukromého a osobního života dotčeného státního zaměstnance. To musí v tomto případě převládnout nad právem na informace,“ zdůvodnil náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka, proč serveru Lidovky.cz nevydá žádné listiny týkající se kárného řízení s Kauckým.

Vnitro si z názorů právníků těžkou hlavu nedělá

Další žádost serveru Lidovky.cz o poskytnutí informací vyřizoval dnešní státní tajemník na vnitru Josef Postránecký. I on ji ale z drtivé většiny odmítl. Lidovky.cz chtěly vědět, kdo, kdy, na čí podnět, s jakým výsledkem a v jaké formě prošetřil, zda Jiřímu Kauckému členstvím v etické komisi při Úřadu vlády zanikl či nezanikl jeho služební poměr.

Na neslučitelnost služebního poměru s členstvím v etické komici pro posuzování třetího odboje Lidovky.cz narazily při prověřování Kauckého odborné praxe. Tu musel jako kandidát na šéfa ÚOOÚ, jehož bude ve čtvrtek volit Senát, doložit senátní volební komisi, aby se mohl volby zúčastnit. Členstvím v etické komisi argumentují Kaucký i předseda senátorského klubu ODS Martin Červíček, jenž ho do čtvrteční volby nominoval. Činnost v ní pokládají za odbornou praxi v ochraně lidských práv, kterou po kandidátu na předsedu ÚOOÚ požaduje zákon.

„Celá tato konstrukce byla řádně prošetřena. Služební poměr mi nikdy nezanikl,“ odepsal Kaucký serveru Lidovky.cz na konci července. Lidovky.cz však mají k dispozici rozbory právních expertů, jež vyznívají opačně.

Mezi důvody skončení služebního poměru přidala novela služebního zákona účinná od srpna 2016 výslovně i členství v etické komisi, která při Úřadu vlády rozhoduje, komu přizná účast v třetím odboji. Najít to v zákoně je poměrně složité. Cesta k tomu vede přes čtyři na sebe se odkazující paragrafy.

„Státnímu zaměstnanci, který byl ke dni účinnosti této novely členem etické komise, služební poměr opravdu zanikl,“ odepsal serveru Lidovky.cz advokát Daniel Vejsada, specialista na pracovní a služební právo z advokátní kanceláře PRK Partners, když jej Lidovky.cz s tímto svým zjištěním konfrontovaly. „I pokud by tomu tak nebylo, služební poměr by mu nejpozději zanikl opětovným jmenováním do etické komise po srpnu 2016,“ dodal Vejsada. A právě v září 2016, již po účinnosti novely služebního zákona, zvolila vláda Kauckého do etické komise znovu.

Ke stejnému závěru dospěla i nevládní organizace Transparency International (TI). „Panu Kauckému měl automaticky zaniknout služební poměr. Zároveň měl povinnost to písemně oznámit příslušnému služebnímu orgánu. Autoritativní prohlášení zániku služebního poměru pana Kauckého může mít fatální dopady na jeho působení ve funkci státního tajemníka,“ myslí si právník TI Jan Dupák. To znamená, že personální rozhodnutí, jež Kaucký od září 2016 do letoška vydal jako státní tajemník na MV, mohou být nezákonná.

„Odborová organizace nechce předjímat výsledek případného přezkumu nezávislým soudem, který jediný může rozhodnout o oprávněnosti vydaných služebně-právních aktů. Odborová organizace by případné následky řešila ve spolupráci se stávajícím státním tajemníkem, přičemž by se snažila eliminovat případné dopady na zaměstnance “ odepsal serveru Lidovky.cz předseda odborů při MV David Hubený.

Vědět o výběrovém řízení není podle vnitra ve veřejném zájmu

Vnitro odmítlo serveru Lidovky.cz poskytnout též informaci, zda Kaucký, jenž dnes na MV vede správní odbor, toto místo obsadil na základě výběrového řízení, kdy bylo toto výběrové řízení vyhlášeno, kolik uchazečů se do něj přihlásilo a jaké bylo složení výběrové komise.

„Žadatel uvedl, že informaci požaduje za účelem přípravy zpravodajské informace pro deník Lidové noviny. Ministerstvo vnitra je toho názoru, že k poskytnutí informace nemůže samo o sobě přispět k diskuzi ve vztahu k veřejné kontrole obsazování služebních míst. Nelze konstatovat, že poskytnutí této informace je ve veřejném zájmu,“ odepsal serveru Lidovky.cz Postránecký, proč nevyhověl ani této žádosti.