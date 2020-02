Výtěžek rádi poskytneme fakultě, říká organizátor Právnického plesu

PRAHA „Do Všehrdu chodí lidé, kteří mají velké ambice a chtějí v profesním i společenském životě dosáhnout vysokých cílů, říká v rozhovoru pro LN Vojtěch Hradečný, starosta Spolku českých právníků Všehrd a organizátor Právnického plesu.

LN: Tradice nezanikla, i letos proběhne 6. ročník Právnického plesu, který se koná 22. února 2020 v Obecním domě v Praze. Letos si bude Spolek českých právníků Všehrd připomínat také třicet let od své obnovy. Proto jste vybrali takové magické datum?

U výběru data plesu se nechci chlubit cizím peřím. To zajistil už loni kolega Adam Zvonař, který předešlé plesy organizoval. Chtěl bych mu poděkovat, že tento koncept udržel a rozvinul ho do podoby, která se ve své vrcholné podobě projevila při loňském ročníku plesu.

LN: Na co se letos mohou hosté těšit?

Nechci prozrazovat všechno, aby se hosté mohli těšit i na nějaké překvapení. Mohu ale říci, že se velice těšíme na vystoupení kapely Top Dream Company, což je mezi studenty velmi oblíbená kapela, která dokáže udělat pořádnou show. Frontman této kapely je také právník, takže to bude taková přirozená součást právnického plesu. Vzhledem k tomu, že začínají 20. léta, tak chceme ples pojmout ve stylu Gatsby party, takže se mohou účastníci těšit na pompézní prvek – ve Smetanově síni opět přivítáme Západočeský symfonický orchestr Mariánské lázně, nejstarší symfonický orchestr v českých zemích. Dalším hostem bude pianista Radim Linhart, který působí v rámci Pražského filmového orchestru, a je držitelem světového rekordu v počtu skladeb zahraných zpaměti, kterých dokáže zahrát přes tři tisíce. Pomyslnou třešničkou na dortu bude moderátorka ČT Daniela Písařovicová, která bude celou akcí provázet.

LN: Pro Vás je to letos poprvé, kdy máte organizaci této velké společenské akce, na které se sejde pražská právnická smetánka na starosti. Jak se to dá sloučit se studijními a pracovními povinnostmi?

Jádro týmu tvoří pět dalších lidí, kterým bych chtěl za jejich nasazení také moc poděkovat.

Pro nás pro všechny je to velmi zajímavé období, které přineslo mnoho výzev. Skloubení školních, pracovních a spolkových povinností je možné, ale je to samozřejmě otázka dobré organizace času a dělby odpovědnosti a úkolů v rámci týmu. Jsem přesvědčen, že to zvládáme obstojně.

LN: Už je tradicí, že pokud ples vygeneruje nějaký výtěžek, tak následně směřuje jako příspěvek přímo Právnické fakultě UK. Už máte vymyšlené, kam chcete případný výtěžek směřovat?

O konkrétním určení případného výtěžku budeme ještě komunikovat s vedením školy, proto nyní nechci předbíhat s odhadováním možných určením prostředků. Byť je ples veliká akce, negeneruje nám nějaké obrovské zisky. Peníze, které se povede vydělat, fakultě rádi poskytneme, tak jak se to stalo v minulosti, kdy byly použity třeba na opravu paternosteru.

LN: Jakou máte podporu u vedení při organizaci této velké společenské události?

Vždy si velmi rádi poslechneme připomínky od vedení školy. Poměrně dlouhou dobu za Právnickou fakultu pořádali ples konkrétní jedinci, třeba prof. Věra Štangová, se kterou organizaci akce rádi diskutujeme. Řada našich podporovatelů a bývalých členů je součástí fakulty, třeba jako vyučující nebo jako externí spolupracovníci, kteří nám pomáhají a radí.

LN: Starostou Spolku českých právníků Všehrd jste byl zvolen na valné hromadě loni v dubnu. Vedení spolku jste pak převzal od července. Co Vás motivovalo se ujmout vedení spolku?

V minulém vedení spolku jsem nebyl, dokonce minulý správní rok jsem byl na zahraničním studiu v Anglii. Poté, co jsem se dozvěděl, že je poptávka po tom, aby se do vedení dostali noví lidé, tak jsme se rozhodl nabídnout spolku svůj čas. Zároveň jsem měl poměrně velkou podporu v rámci předávání know-how od bývalých vedení. Chtěl jsem spolku něco vrátit, protože jako řadovému členovi mi členství ve spolku mnohé dalo. Přišel jsem s několika zkušenostmi ze zahraničí, kde jsem vedl místní organizaci na University of East Anglia. Šlo o mládežnickou organizaci pro studenty na Erasmu. Chtěl jsem i tyto zkušenosti zúročit a nabídnout je Všehrdu.

LN: Jak oblíbený je mezi studenty spolkový život? Vnímáte v tomto ohledu nějaký trend?

Členská základna se do jisté míry mění tak, jak se mění přicházející generace. Na struktuře členské základy je to dost znát. Myslím, že členů je ale stále setrvalý počet, což zajišťuje atraktivní program, který máme po celý akademický rok. Každý spolek pak přitahuje jinou cílovou skupinu. Do Všehrdu chodí lidé, kteří mají velké ambice a chtějí v profesním i společenském životě dosáhnout vysokých cílů. Možností, jak se mohou v rámci spolku realizovat je poměrně dost a vybere si každý. Od každého člena ale zase naopak požadujeme alespoň nějakou aktivitu.

LN: Jak komunikaci se členy spolku změnila digitalizace? Jaké jsou nejpoužívanější komunikační kanály?

Máme i Instagram, ale stále je nejpoužívanějším komunikačním médiem Facebook, kde se řeší i mnoho dalších záležitostí spojených se školou. Přístup spolku musí jít s dobou. Například část naší publikační činnosti byla přenesena do digitálního světa, studentský časopis Viktorin vychází čistě elektronicky, zatímco tištěný časopis Všehrd slavil loni sté výročí od založení. V prostoru Obecního domu jsme také natočili několik videorozhovorů, které postupně uvolňujeme na náš youtube účet. Jádro spolkové činnosti ale stále zůstává na fakultě, v osobním přístupu a v přátelstvích, které mezi členy vznikají.