Protest zemědělců příští týden nebude, kvůli Ficovi nechtějí jitřit situaci

Zemědělský svaz dnes dopoledne sdělil, že přípravy protestů trvaly velmi dlouho a že s jejich uskutečněním zemědělci nadále počítají. Nový termín bude podle Doležala stanoven podle výsledku jednání s ministry zemědělství a financí.

Už ve čtvrtek odvolaly demonstraci ohlášenou na úterý odbory. Uvedly, že chtějí přispět ke zklidnění situace po středečním atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica.

Prezident Agrární komory Jan Doležal chtěl, aby akce, která měla původní termín 22. května byla masivní. Už v minulosti komora uvedla, že s protesty bude pokračovat, dokud jí vláda neustoupí v hlavních bodech jejích požadavků. Doposud ale podle ní vláda spíš situaci zemědělců zhoršuje. Spolu s Agrární komorou budou demonstrovat i zástupci Zemědělského svazu ČR a dalších organizací.

„Chování ministra (zemědělství Marka) Výborného dává jasný signál, že pro nás neudělá ani to, co by ho nestálo žádné peníze. Je to jedna velká bída a nezbývá nám nic jiného než se řídit usnesením sněmu Agrární komory, které nám říká, že máme ve druhé polovině května uspořádat protestní akci. Možná má vláda strach s námi mluvit, ale naopak to neplatí,“ uvedl prezident komory. Ministr v reakci uvedl, že postupu nerozumí, snaží se dělat pro zemědělce maximum,