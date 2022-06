Oživený gastrobyznys hlásí rekordní útraty. Hospody spasilo teplé počasí

Z dlouhodobých pozorování společnosti Dotykačka vyplývá, že počasí hraje v tržbách podniků klíčovou roli. Během slunečných dnů bývají jejich výdělky až o desítky procent vyšší. I v druhé polovině května ruku v ruce s mírným ochlazením tržby i návštěvnost znovu o něco poklesly. Poslední víkend však díky návratu letního počasí opět nastartoval vlnu optimismu.

„Letos nás překvapily už Velikonoce, kdy v první polovině dubna vyletěly tržby zhruba o dvacet procentních bodů výš, než je běžné. V dalších týdnech jsme pak pozorovali tradiční nástup letní sezony, ovšem druhý květnový týden předčil veškerá očekávání. Do restaurací, kaváren i barů zamířilo – nejspíš díky slunečnému počasí – podstatně víc lidí, než je obvyklé. Tržby typické pro vrchol sezony tak přišly o dva až tři měsíce dřív,“ shrnuje ředitel Dotykačky Petr Menclík.

Podle něj se dá usuzovat, že pokud bude teplé a slunečné léto, mohli by se podnikatelé těšit na překonání loňských prázdninových tržeb. Otázka ovšem je, jestli by to vzhledem k inflaci a zdražování vstupů znamenalo také vyšší výdělky. Zároveň není jasné, jak lidé zareagují na současné navyšování cen. „Nakolik Češi omezí návštěvy restaurací, ukážou teprve následující týdny,“ uvádí Menclík.

Rostou platby kartou

Oživenou gastronomii potvrzují i platby provedené v restauracích a hospodách. V květnu letošního roku provedli Češi přes terminály o více než 170 procent více karetních transakcí a utratili téměř o 140 procent více peněz než v květnu roku 2019.

„Objem peněz z plateb kartou se v tuzemských restauracích před časem vrátil k číslům, na která jsme byli zvyklí v předpandemické době. V posledních měsících tyto hodnoty dokonce výrazně překonává. Jedním z důvodů růstu je určitě možnost vyrazit ven a také to, že si lidé během pandemie zvykli nepoužívat tolik hotovost, ale dávali přednost platbě kartou,“ říká ekonom společnosti Global Payments Ondřej Stříbrský.

Podle hlavní ekonomky institutu Mastercard Economics Natalie Lechmanové probíhá v Evropě významný posun rovnovážného stavu, kdy spotřebitelé přecházejí od výdajů za zboží k výdajům za zážitky, které si po minulé dva roky museli odepírat. To je dobrá zpráva pro související sektory, jako je pohostinství a ubytovací služby. A spotřebitelé utrácejí i přes stávající vysoké ceny, i když jsou patrné určité posuny,“ potvrzuje Lechmanová růst tohoto segmentu.

Návrat hostů do hotelů

Kromě gastronomie zažívá pozitivní období také hotelnictví, které se začíná vzpamatovávat z dvouletého pandemického útlumu. V květnu letošního roku vzrostla celkově utracená částka v této oblasti přes terminály Global Payments o 22 procent proti stejnému období v roce 2019. Ve srovnání s květnem loňského roku je nárůst více než čtyřnásobný.

„Velký zájem o hotely ukazuje, že lidé chtějí po dvou letech zákazů opět cestovat. Hotely zaznamenávají nárůst tuzemské i zahraniční klientely spojené se zrušením všech opatření v souvislosti s covid-19 při cestách do České republiky. Výjimku tvoří část mimoevropských turistů, pro něž je naše země o něco více riziková kvůli válce na Ukrajině,“ uvádí Stříbrský.

Klesá naopak průměrná výše transakce. Podle dat společnosti Global Payments, která má v ČR třetinový podíl trhu, utratili čeští zákazníci letos v květnu v hotelech průměrně 2 426 korun, což je o 24 procent méně než v roce 2019.

Zájem o cestování se projevuje také v průměrné útratě za dovolenou. Před pandemií, konkrétně v roce 2019, utratili Češi kartou přes terminály Global Payments za dovolenou v průměru 11 436 korun, v roce 2022 je to ale téměř třikrát více – 27 368 korun. Celkově utracená částka se v cestovních agenturách a specializovaných portálech naopak snížila o 59 procent, počet transakcí dokonce o 83 procent. Objem útrat v ubytovacích zařízeních byl v květnu v porovnání s předpandemickým rokem 2019 nižší jen o 10 procent. Ve srovnání s loňskem pak došlo k navýšení o neuvěřitelných 166,5 procent.